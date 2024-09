Nach TV-Duell: Trump-Coins unter Druck! MAGA, TRUMP und STRUMP verlieren heute stark

Heute um 3 Uhr morgens nach unserer Zeit fand das mit Spannung erwartete TV-Duell zwischen dem ehemaligen Präsidenten und erneuten Kandidaten der Republikaner Donald Trump und seiner Kontrahentin Kamala Harris von den Demokraten statt. Da die Fernsehdebatten in den Vereinigten Staaten von Amerika als sehr wichtig für die Wahl betrachtet werden, finden sie auch große Beachtung unter Analysten und Anlegern.

Wie bedeutend diese öffentlichen Diskussionen sind, sieht man an Joe Biden, der sich nach einem katastrophalen Auftritt zu einem Rückzug aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf gezwungen sah. Doch nicht nur auf die Wahl hatte die TV-Debatte Auswirkungen, sondern auch auf die verschiedenen Trump-Coins.

($MAGA und $STRUMP verlieren heute mit 20 Prozent und fast 14 Prozent stark an Wert - Quelle: coinmarketcap.com)

$TRUMP kommt noch recht glimpflich davon

Während es die kleineren Trump-Coins wie $MAGA und $STRUMP mit -20 Prozent und fast -14 Prozent sehr hart getroffen hat, kann sich der größte Trump-Coin $TRUMP zumindest etwas besser behaupten. Doch auch dieser verliert fast 10 Prozent. Damit dürfte klar sein, dass viele Kryptoanleger nach der gestrigen TV-Debatte vermuten, dass Donald Trumps Chancen auf einen Wahlsieg eher geschwunden als gestiegen sind. Zudem scheint der Kurs seine Ende August begonnene Erholung auszusetzen und bildet derzeit die Gefahr einer Umkehr mit einem weiteren Abverkauf nach unten.

($TRUMP scheint seine Erholung abzubrechen und bildet wieder die Gefahr für Kursverluste aus - Quelle: Tradingview.com)



Doch nicht nur das kurzfristige Bild in $TRUMP sieht sehr gefährlich aus. Seit dem Allzeithoch des Coins im Juni bei 17,52 US-Dollar hat sich ein großer und starker Abwärtstrend gebildet. Dieser ist immer noch intakt und wenn sich die Situation um die Trump-Coins nicht bald beruhigt, wird sich dieser wahrscheinlich bald fortsetzen.

(In $TRUMP hat sich schon seit Anfang Juni ein großer Abwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Die Situation in den Trump-Coins ist also sehr gefährlich. Zudem sind diese generell sehr riskant, denn im Falle einer Niederlage von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl könnten diese vollständig ihren Wert verlieren. Für Anleger könnte es also deutlich besser sein, nach Alternativen Ausschau zu halten. Am besten nach Coins, die den kompletten Kryptomarkt revolutionieren könnten und daher hohes Potenzial haben. Coins, wie zum Beispiel Crypto All-Stars ($STARS).

Während die Trump-Coins fallen, steigt $STARS auf über 1,2 Mio. US-Dollar an

Crypto All-Stars ist ein brandneues Projekt mit einem eigenen Token, das im Gegensatz zu den Trump-Coins kein reines Trendthema ist, sondern den gesamten Meme Coin Markt für immer verändern könnte. Und das ist kein bisschen übertrieben. Denn gemeinsam mit $STARS wird das revolutionäre MemeVault-Ökosystem veröffentlicht.

Das ist ein einzigartiger Staking-Vertrag, der es Anlegern künftig erlaubt, alle Größen des Meme-Coin-Marktes wie $WIF, $DOGE, $SHIB, $PEPE und viele andere in einem einzigen Staking-Pool zu staken, egal auf welcher Blockchain sie basieren. Das gab es bislang noch nie am Kryptomarkt und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Funktion den Coin nach dem Handelsstart in der Krypto-Community bekannt machen wird.

(Das MemeVault-Ökosystem ist ein revolutionärer Staking-Vertrag - Quelle: Cryptoallstars.io)

Trotz der schwierigen Marktlage und der vielen entmutigten Anleger hat sich bereits eine riesige Community von fast 14.000 Anlegern um $STARS gebildet. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese in den nächsten Monaten um ein Vielfaches größer werden wird. Diese Community hat schon ordentlich in Crypto All-Stars investiert, weshalb bereits im Vorverkauf über 1,2 Mio. US-Dollar eingesammelt wurden. $STARS hat also beste Chancen, zu den größten ICOs im Jahr 2024 zu werden und nach dem Handelsstart an den Börsen eine Kursexplosion hinzulegen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.