XRP Healthcare Prognose: KI-Coin könnte 2.068.193 % steigen

XRP Healthcare (XRPH) ist noch immer ein Projekt, welches sich unter dem Radar vieler Investoren bewegt. Denn immer mehr haben sich mittlerweile auf die leichten Memecoins fokussiert, während an anderen Orten sinnvolle Projekte unter Hochdruck vorangetrieben werden. Eines von ihnen ist XRP Healthcare, das nun den KI-Markt mit seiner Blockchain sowie Gesundheitsangeboten erobert. Was es genau vorhat und wie sich der XRPH-Kurs künftig entwickeln könnte, erfahren Sie jetzt in der XRP Healthcare Prognose.

KI-Coin von XRP Healthcare steigt seit der Eroberung des KI-Sektors

Am 10. September hat XRP Healthcare bekannt gegeben, dass sie ihr erstes KI-Produkt veröffentlicht haben. Dabei handelt es sich um einen KI-Chatbot, welcher sich mit dem beliebten ChatGPT vergleichen lässt. Dadurch konnte der XRPH-Coin von 0,02736 auf 0,03216 USD um 17,54 % steigen.

Allerdings wurde dieser auf das Gesundheitswesen spezialisiert und bietet den Patienten rund um die Uhr eine personalisierte Beratung. Diese berücksichtigt dabei sogar regionale Besonderheiten, um noch bessere Heilerfolge bei den Nutzern zu erzielen.

Jedoch ist dies bei Weitem nicht der einzige Bereich, in welchem sich XRP Healthcare das Potenzial der künstlichen Intelligenzen zunutze macht. Stattdessen handelt es sich vielmehr um eine Technologie, die sie schon seit Anbeginn in unterschiedlichsten Bereichen ihres jungen Unternehmens nutzen.

So verwies etwa der CTO, Keit Errey, darauf, dass sie zuvor in ihrem Patient-Status-Engine-System künstliche Intelligenzen verwendet haben. Aber auch bei ihren Expansionsplänen helfen sie dabei, das größte Potenzial ausfindig zu machen, indem Daten aus den Bereichen Finanzen, Demografie und Patienten zusammen ausgewertet werden.

Aber auch künftig bietet sich ein großes Potenzial in diesem Bereich, wenn mehr Daten ausgelesen und mit ihnen die KIs für das Gesundheitswesen trainiert werden. So sind beispielsweise auch Auswertungen von Ernährung, Sport und anderen einflussreichen Faktoren denkbar.

XRP Healtcare Prognose: So hat sich der XRPH-Coin zuletzt entwickelt

In diesem Jahr konnte XRP Healthcare mit 39,96 % stärker als Bitcoin mit seinen 34,73 %, Ethereum mit seinen 0,95 % und XRP mit seinen -13,83 % steigen. Denn das relativ neue Projekt von XRPH hat sich seit seinem Start hervorragen entwickelt und durch seine Professionalität ausgezeichnet.

Zeitweise konnte der XRPH-Coin von XRP Healthcare in diesem Jahr schon um mehr als 290 % im Wert zulegen. Jedoch wurde er dann wie viele andere Kryptowährungen von dem negativen Sentiment beeinflusst.

Bemerkenswert ist die geringe Gesamtversorgung von XRP Healthcare. Denn es gibt maximal 99.943.507 XRPH-Coins und es sollen auch keine weiteren mehr geschürft werden. Somit könnten die Preise dieser leichter höhere Niveaus erreichen, wobei er derzeit noch bei 0,02898 USD liegt. Die Abschaffung der Staking-Rendite begünstigt zudem höhere Kurse.

Von seinem Allzeithoch von 0,379 USD ist XRPH noch immer 92,5 % entfernt und somit bietet sich einiges an Steigerungspotenzial. Nun hat sich der XPRH-Kurs an den 50-Tagesdurchschnitt bewegt, welcher überwunden werden muss.

Am heutigen Tage konnte XRP Healthcare erfolgreich den wichtigen diagonalen Widerstand im Bereich von 0,0277 USD überwinden, nachdem der XRPH-Kurs zuvor an diesem einen Boden ausgebildet hat.

Nun steht noch der zweite diagonale Widerstand und nach diesem der Cluster aus 61,8er-Fibonacci-Retracement und 200-Tagesdurchschnitt bei rund 0,04036 USD bevor, um wieder an Momentum zu gewinnen. Allerdings könnte sich das Death Cross noch belastend auswirken.

Bis zur US-Wahl könnte XRPH noch weiter in seinem Seitwärtstrend gefangen bleiben und sogar noch einmal einen Abverkauf erleben. Angesichts der niedrigen Bewertung sollte dies jedoch kein größeres Problem darstellen.

Jede neue Veröffentlichung im KI-Bereich könnte hingegen schnell das FOMO der Anleger wecken. Da XRP Healthcare nun ein eigenes KI-Team eingestellt hat, könnten in Zukunft davon einiges zu erwarten sein. Dann ist der XRPH-Kurs jedoch vielleicht schon deutlich höher.

So hoch kann XRP Healthcare (XRPH) steigen

Ebenso attraktiv ist derzeit die Marktkapitalisierung in Höhe von 2,05 Mio. USD, was für ein Projekt von Ripple relativ günstig ist. Der XRP-Coin selbst kommt im Vergleich dazu auf 27,42 Mrd. USD.

Das Gesundheitswesen ist zudem eine Branche, welche selbst angesichts einer potenziellen Rezession einen höheren Schutz gewähren kann, wobei es als eine Art sicherer Hafen zählt. Denn die Nachfrage nach medizinischen Angeboten bleibt unabhängig von der wirtschaftlichen Lage weitgehend stabil.

Zudem wirkt sich die Demografie mit der zunehmend alternden Bevölkerung positiv auf diese Branche aus. Ferner profitiert gerade dieser Sektor stark von technologischen Innovationen wie der Blockchain und den künstlichen Intelligenzen. Einige Unternehmen erhalten dabei auch staatliche Unterstützungen, was sich ebenfalls förderlich auswirkt.

Betrachtet man einmal traditionelle Unternehmen, so ließe sich XRP Healthcare mit Teladoc Health vergleichen. Denn dieses bietet eine KI-gestützte Telemedizinplattform, mit welcher Patienten ohne einen physischen Arztbesuch personalisierte Gesundheitsanalysen und diagnostische Unterstützung erhalten.

Teladoc Health wird beispielsweise mit 1,24 Mrd. USD bewertet und hat auf dem Hoch am 19. Februar 2021 sogar 42,4 Mrd. USD erreicht. Sollte XRP Healthcare mit seinen Krankenhäusern, Apotheken, Ärztezentren, KI-Plänen und mehr eine ähnliche Bewertung erzielen, so könnten sich Anleger über einen Gewinn von 60.388 % bis 2.068.193 % freuen.

Der afrikanische Gesundheitsmarkt wird aktuell mit 259 Mrd. USD bewertet und soll im Jahr 2030 der zweitgrößte Markt der Welt werden. Genau auf diesen will sich XRP Healthcare zu Beginn fokussieren. Ferner stellt die Fusion aus Blockchain, KI und Gesundheitswesen eine hervorragende Ergänzung dar.

Denn mithilfe der Chain kann die Validität der Daten gewährleistet und für Anreize gesorgt werden, während die KIs mit diesen trainiert und die sensiblen Informationen der Patienten geschützt werden.

