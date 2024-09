AV Access, ein führender Anbieter von Pro-AV- und AV-over-IP-Lösungen, hat mit großem Erfolg an der IFA 2024 teilgenommen. Der Event fand statt vom 8. bis 10. September in der Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin. AV Access stellte eine Reihe hochmoderner Produkte vor, darunter die weithin gepriesenen KVM-Switch-Dockingstationen der iDock-Serie sowie seine neueste Innovation die Kabelfernbedienung EXB01.

AV Access showcased the iDock C20 KVM switch docking station and the EXB01 remote switch button at IFA 2024, Berlin, Germany. (Graphic: Business Wire)