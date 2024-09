Shanghai (ots/PRNewswire) -Runergy, ein führendes Solarenergieunternehmen und ein BNEF Tier 1 PV-Modulhersteller, hat die Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertung (ESG) von Synesgy mit einem guten Nachhaltigkeitsniveau insgesamt und einem exzellenten Niveau innerhalb des Geschäftsbereichs bestanden, was einen wichtigen Meilenstein für Runergy als Unternehmen mit einem guten Niveau der Einhaltung von ESG-Prinzipien im Einklang mit nationalen und internationalen Best Practices darstellt.Synesgy ist eine globale digitale Plattform für die ESG-Nachhaltigkeitsbewertung innerhalb der Lieferkette, die von CRIF Ratings, einer unter der Aufsicht der ESMA tätigen Ratingagentur, entwickelt wurde. Die ESG-Bewertungsmethodik folgt allgemein anerkannten internationalen Nachhaltigkeitsstandards, einschließlich der Global Reporting Initiative (GRI) und der Sustainable Development Goals (SDGs).CRIF ist spezialisiert auf Kreditauskunfts- und Wirtschaftsinformationssysteme, Analysen, Outsourcing und Verarbeitungsdienste sowie auf fortschrittliche digitale Lösungen für die Geschäftsentwicklung und das Open Banking. Mehr als 82.000 Unternehmen, 10.000 Banken und Finanzinstitute sowie 600 Versicherungsgesellschaften nutzen die Dienste des CRIF in mehr als 40 Ländern. Die ESG-Bewertung von Synesgy ist heute eine wichtige Referenz für die Bewertung von Unternehmen aller Größen und Sektoren in Italien und Europa, wobei gute Bewertungen die solide Leistung, die Finanzkraft und die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens sowie seine Fähigkeit, ein zuverlässiger Partner für eine nachhaltige Entwicklung zu sein, belegen.Der ESG-Score von Synesgy ist eine Bewertung des Grades der Einhaltung von ESG-Faktoren durch ein Unternehmen unter Berücksichtigung seiner Branche und seines geografischen Gebiets. Die Zertifizierung durch Synesgy ist ein Beweis für die hervorragende Leistung von Runergy im Bereich ESG und für das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung und hohe Standards der sozialen Verantwortung im täglichen Betrieb."Unter Umweltgesichtspunkten engagieren wir uns unermüdlich für nachhaltige Praktiken. Wir setzen umweltfreundliche Materialien und Produktionsprozesse ein, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren und einen verantwortungsvollen Betrieb zu fördern", so Yu Bing, Global Marketing Director von Runergy. "Unser Engagement für Nachhaltigkeit wird auch durch unsere beeindruckenden ESG-Rankings belegt, die uns die Anerkennung von Dun & Bradstreet, EcoVadis und Achilles eingebracht haben."Runergy hat mehrere ESG-Auszeichnungen erhalten, darunter die höchste Bewertung "Very Good" von Dun & Bradstreet, die Bronzemedaille im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis mit einem Top-Ranking von 35 Prozent und die ESG-Zertifizierung auf höchster Ebene von Achilles.Seit Juni 2023 ist Runergy Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen, einer freiwilligen Initiative zur Förderung verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns. Als globales Photovoltaikunternehmen wird Runergy seine Vision einer nachhaltigen Entwicklung weiterhin in seine Geschäftsstrategie und -tätigkeit integrieren und seinen Kunden effiziente, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten."Runergy wird auch in Zukunft eine nachhaltige Entwicklung anstreben und mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eine nachhaltige grüne Zukunft zu gestalten", so Yu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2502446/Runergy_Passes_Synesgy_ESG_Assessment_Good_Level_Sustainability.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/runergy-besteht-synesgy-esg-bewertung-mit-gutem-nachhaltigkeitsniveau-302245811.htmlPressekontakt:Selina Ding,dingax@runergy.cnOriginal-Content von: Runergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099260/100922874