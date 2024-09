Delinea, ein bahnbrechender Anbieter von Lösungen zur Sicherung von Identitäten durch zentralisierte Autorisierung, gab heute seine Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant 2024 für Privileged Access Management (PAM) bekannt. Dies ist das sechste Mal in Folge, dass Delinea in den Leaders Quadrant aufgenommen wurde. Delinea ist der Meinung, dass dies das kontinuierliche Engagement des Unternehmens unterstreicht, dem Markt vertrauenswürdige Sicherheitslösungen zu liefern.

"Wir fühlen uns geehrt, erneut von Gartner als Leader ausgezeichnet worden zu sein", sagt Art Gilliland, CEO von Delinea. "Identitätssicherheit ist die erste Verteidigungslinie, da jede Identität, sowohl die menschliche als auch die nicht-menschliche, und die Daten, mit denen sie interagieren, in den modernen Unternehmen von heute ein Ziel darstellen. Ich glaube, diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für den Schutz unserer Kunden und die Bereitstellung von Lösungen, die nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Komplexität beseitigen und die Benutzererfahrung verbessern."

Wie Gartner feststellt, wird "das Wachstum weiterhin durch das zunehmende Bewusstsein der Sicherheits- und Identitätsverantwortlichen für den kritischen Bedarf an PAM-Lösungen angetrieben. Führende Unternehmen haben erfolgreich eine bedeutende installierte Kundenbasis und einen Umsatzstrom aufgebaut und verfügen über hohe Zuverlässigkeitsbewertungen und ein robustes Umsatzwachstum".

Die Cloud-native Plattform von Delinea bietet eine umfassende Suite integrierter Lösungen, die Privileged Account and Session Management (PASM), Privileged Elevation and Delegation Management (PEDM), Remote Privileged Access Management (RPAM), Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) und Identity Threat Detection and Response (ITDR) umfassen und eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung ermöglichen.

Mit seinen intelligenten Autorisierungsfunktionen versetzt Delinea Unternehmen in die Lage, Identitäten zu erkennen, Zugriffsebenen zuzuweisen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und auf Bedrohungen in Echtzeit zu reagieren. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie innerhalb von Wochen statt Monaten implementiert werden kann und im Vergleich zu den Lösungen der Mitbewerber 90 weniger Ressourcen für die Verwaltung benötigt.

Um kostenlosen Zugang zum Gartner Magic Quadrant 2024 für Privileged Access Management zu erhalten und um mehr darüber zu erfahren, warum Delinea als Leader eingestuft wurde, besuchen Sie unsere Website.

Erforderlicher Haftungsausschluss:

Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Abhyuday Data, et al, 9 September 2024 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Delinea wurde im April 2021 durch den Zusammenschluss von Thycotic und Centrify gegründet und wurde im Gartner Magic Quadrant für PAM für die Jahre 2022 und 2023 als Leader eingestuft. Centrify wurde in den Berichten 2018, 2020 und 2021 als Leader bezeichnet. Thycotic wurde in den Berichten 2020 und 2021 als Leader bezeichnet.

Über Delinea

Delinea ist ein Pionier bei der Sicherung von Identitäten durch zentralisierte Autorisierung und macht Unternehmen sicherer, indem es ihre Interaktionen in modernen Unternehmen nahtlos steuert. Delinea nutzt Kontext und Intelligenz während des gesamten Identitätslebenszyklus und deckt Cloud- und traditionelle Infrastrukturen, Daten und SaaS-Anwendungen ab, um identitätsbezogene Bedrohungen zu beseitigen. Delinea bietet eine einzigartige intelligente Autorisierung für alle Identitäten, die eine präzise Benutzeridentifizierung, eine angemessene Zugriffszuweisung, die Überwachung von Interaktionen und eine schnelle Reaktion auf Unregelmäßigkeiten ermöglicht. Die Delinea-Plattform beschleunigt die Einführung und steigert die Produktivität, da sie innerhalb von Wochen und nicht Monaten bereitgestellt werden kann und im Vergleich zu anderen Anbietern nur 10 der Ressourcen benötigt. Entdecken Sie mehr über Delinea auf Delinea.com, LinkedIn, X und YouTube

