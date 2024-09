Wien (ots) -Maik Jordt wird Chief Revenue OfficerIknaio Cryptoasset Analytics freut sich, die Ernennung von Maik Jordt zum neuen Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. Mit seiner umfassenden Erfahrung in Vertrieb, Marketing und als Experte im Umfeld der Regulierung von Kryptowährungen, wird Jordt eine entscheidende Rolle bei der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens spielen. Diese Ernennung unterstreicht Iknaios klare Ausrichtung auf Expansion und die Stärkung der globalen Marktposition.Maik Jordt, ein ehemaliger Manager bei Google und Chainalysis, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb und Marketing mit. Seine Expertise in der Kryptowährungsregulierung und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Geschäftsentwicklung werden Iknaio dabei unterstützen, seine Position als führender Anbieter von Blockchain-Analyse- und Krypto-Forensiklösungen weiter auszubauen."Wir sind stolz darauf, Maik Jordt für Iknaio gewonnen zu haben. Mit seiner umfangreichen Expertise sind wir bestens aufgestellt, um unser Wachstum sowohl in Europa als auch weltweit zu beschleunigen", sagt Karl Zettl, CEO von Iknaio. "Maik wird uns dabei helfen, unsere Plattform zu erweitern und unsere Kundenbasis, die sowohl staatliche Behörden als auch Unternehmen der Privatwirtschaft umfasst, zu diversifizieren."Mit einem klaren Fokus auf die Einhaltung höchster regulatorischer Standards hat sich Iknaio als verlässlicher Partner für nationale Behörden, Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitute in Europa etabliert. Die Plattform des Unternehmens bietet umfassende Tools zur Aufdeckung und Verfolgung verdächtiger Krypto-Transaktionen und hebt sich durch die Automatisierung von Forensik-, Compliance- und Reporting-Workflows von anderen Anbietern ab. Iknaio wird nun verstärkt auch auf den privaten Sektor abzielen, insbesondere im Bereich der Zahlungsindustrie und Sicherheitsdienstleister."Mit den aktuellen Entwicklungen rund um die MiCA-Verordnung und den zunehmenden Anforderungen im Bereich Anti-Geldwäsche ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, meine Expertise im Bereich der Krypto-Regulierung und -Forensik bei Iknaio einzubringen", so Maik Jordt. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team innovative Lösungen zu entwickeln, um die wachsenden Herausforderungen der Branche zu meistern und aktiv zur sicheren digitalen Transformation beizutragen."Die Expansionsstrategie von Iknaio erstreckt sich weit über Europa hinaus. Dank der fortschrittlichen Regulierung nimmt Europa eine Vorreiterrolle für andere Regionen ein, die eigene regulatorische Rahmenbedingungen für Kryptowährungen schaffen. Mit diesem europäischen Vorteil im Rücken konnte das Unternehmen bereits erste Erfolge auf internationalen Märkten verzeichnen.Über Iknaio Cryptoasset AnalyticsIknaio Cryptoasset Analytics ist ein führender Anbieter von Blockchain-Analyse- und Krypto-Forensiklösungen. Die innovative Plattform bietet Dienstleistungen für nationale und internationale Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsunternehmen, Finanzinstitute und die Rechts- und Steuerberatung. Durch die Automatisierung von Compliance- und Forensikprozessen unterstützt Iknaio seine Kunden bei der effizienten Aufdeckung und Verfolgung krimineller Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen. Iknaio Cryptoasset Analytics ist ein Spin-off des Complexity Science Hub, eines international führenden Forschungszentrums im Bereich der Komplexitätswissenschaft und gefördert durch Seedfinancing - Deep Tech des BMAW bzw. des BMK abgewickelt durch die aws.Pressekontakt:Iknaio Cryptoasset Analytics GmbHKarl ZettlTelefon: +4367762743228E-Mail: karl@ikna.ioWebsite: https://www.ikna.ioOriginal-Content von: Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176159/5862737