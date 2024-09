Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Basel, 12. September 2024. Am heutigen Investorenupdate gibt Baloise den Start einer Refokussierungsstrategie mit Massnahmen zu «Technischer Profitabilität», «Operativer Effizienz», «Wachstum in Zielsegmenten» und zur «Kapitalproduktivität» bekannt. Die Refokussierungsstrategie hat den Zweck, auf den bestehenden Stärken von Baloise weiter aufzubauen und die Profitabilität zu erhöhen. Die neuen Finanzziele umfassen eine Eigenkapitalrendite von 12% bis 15%, eine starke Barmittelgenerierung von über CHF 2 Mrd. in den Jahren 2024 bis 2027 sowie eine höhere Barmittel-Ausschüttungsquote von 80% oder mehr. Hierzu setzt das Unternehmen auf Effizienzsteigerungs- und Kostenmassnahmen, kontinuierliche Portfolio-Optimierungen und gezieltes Wachstum. Dies ist die Grundlage für die Weiterführung der attraktiven Aktionärspolitik von Baloise. Die verlässliche Dividendenausschüttung wird um eine neue Ausschüttungslogik für Aktienrückkäufe ergänzt. Wir prüfen im nächsten Frühling, ein erstes Aktienrückkaufprogramm zu starten. «Nach einer sorgfältigen Analyse unserer Geschäftstätigkeiten sehen wir substanzielles Effizienzsteigerungspotenzial mit einhergehenden Kosteneinsparungen sowie Wachstumsmöglichkeiten in allen unseren Geschäftseinheiten. Um dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen, lancieren wir die Refokussierungsstrategie mit Schwerpunkten auf die Leistungs- und Wertgenerierungsfähigkeit unseres Kerngeschäfts. Dies stärkt unsere langfristige Verlässlichkeit gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, den Vertriebspartnern wie auch den Mitarbeitenden. Ebenso führt es zu einer höheren Eigenkapitalrendite sowie einer anhaltend starken Barmittelgenerierung. Zusammen mit der höheren Barmittel-Ausschüttungsquote von 80% oder mehr bestätigen wir Baloise als nachhaltig attraktives Investment für unsere Aktionäre», kommentiert CEO Michael Müller die Refokussierungsstrategie. Das Strategieprogramm «Simply Safe» inklusive der damit verbundenen Ziele und Ambitionen wird durch die Refokussierungsstrategie per sofort abgelöst. Diese beinhaltet neue Finanzziele, behält die bestehende Ambition einer Generierung von CHF 2 Mrd. an Barmitteln bis 2025 bei und führt diese Ambition bis ins Jahr 2027 mit zusätzlich CHF 1 Mrd. weiter.

Verlässliche Profitabilität des Nichtlebengeschäfts langfristig sicherstellen

Seit über zwanzig Jahren optimiert Baloise kontinuierlich das Nichtlebenportfolio. Das Resultat dieser Bemühungen ist, dass wir eines der profitabelsten Nichtlebenportfolios in Europa haben. Seit dem Jahr 2012 war der Schaden-Kosten-Satz stets unter 95%, anhaltend stark war der Schadensatz. Über die letzten 10 Jahre war dieser im Durchschnitt 2 Prozentpunkte besser als der Marktdurchschnitt. Beim Kostensatz ist die Vergleichbarkeit im Markt aktuell nur eingeschränkt möglich, da mit Einführung des Rechnungslegungsstandards IFRS 17/9 unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung der zu berücksichtigenden Kosten gewählt wurden. Ab dem Geschäftsjahr 2024 werden wir den operativen Teil der «nicht-anrechenbaren Kosten» in die Berechnung des Schaden-Kosten-Satzes miteinbeziehen, um zu einer verbesserten Vergleichbarkeit mit den Wettbewerbern beizutragen. Die neue Kostenbetrachtung hat keinen Einfluss auf den ausgewiesenen Gewinn, führt aber dazu, dass sich die Kostenquote und damit auch der Schaden-Kosten-Satz um zwischen 2 und 3 Prozentpunkte erhöht. Trotz der neuen Berechnungsart bleibt die Ambition gleich hoch, in einem durchschnittlichen Zins- und Schadenumfeld einen Schaden-Kosten-Satz im Bereich von 90% zu erreichen. Dieser liegt somit am unteren Rand der erreichten Werte der letzten Dekade. Durch Optimierung von Schadenaufwendungen, selektiveres Underwriting und Kosteneinsparungen sind wir überzeugt, diese Ambition zu erreichen und damit die hohe Attraktivität unseres Nichtlebenportfolios weiterhin langfristig zu gewährleisten.

Resilientes Lebengeschäft: Nachhaltiger EBIT-Beitrag von mindestens CHF 200 Mio. und passendes Produktangebot

Das Lebengeschäft von Baloise zeigt sich als resilienter und stabiler Ertragspfeiler mit starker Barmittelgenerierung und einem EBIT-Beitrag von mindestens CHF 200 Mio. Durch die kontinuierliche Optimierung unserer Versicherungsbestände, zum Beispiel dank der Absicherung über Rückversicherungslösungen, des Fokus auf kapitaleffizientes Neugeschäft und eines selektiven Vorgehens im Schweizer Kollektivleben, stellen wir sicher, dass das Lebengeschäft langfristig zum Erfolg des Unternehmens beiträgt, ohne dabei unsere Produkt- und Servicevielfalt zu limitieren. Dank dieser können wir sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen und je nach Nachfrage verschiedene Vorsorgemodelle anbieten. Insbesondere unser Geschäftsmodell in der Schweiz, bestehend aus Versicherung und Bank, ermöglicht es uns, Versicherungsprodukte und massgeschneiderte Banklösungen zu kombinieren. So sind wir jederzeit nah an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Zur umsichtigen Führung des Lebengeschäfts gehört auch die Senkung der durchschnittlichen Garantien. Seit 2015 konnten wir die Höhe derselbigen von 1.9% im Jahr 2015 auf 1.0% im Jahr 2023 verbessern. In demselben Zeitraum gingen die laufenden Renditen aufgrund des Niedrigzinsumfelds von 3.0% auf 2.4% zurück. Seit 2021 steigen die aktuellen Anlageerträge jedoch wieder an. Dadurch haben wir eine nachhaltige Zinsmarge von über 100 Basispunkten erreicht.

Toppositionen als Ziel: Dank operativer Effizienz und höherem Wachstum als der Markt in den Zielsegmenten

Baloise will in der Schweiz, Belgien, Deutschland und Luxemburg zu den führenden Versicherungen in ihren attraktiven Zielsegmenten gehören. Hierfür müssen wir unsere Kostendisziplin erhöhen und nachhaltig ertragreiches Wachstum in den Zielsegmenten über dem jeweiligen Marktwachstum erreichen. Wir setzen uns deshalb die Ambition, unsere Kosteffizienz weiter zu verbessern, indem wir unsere Kostenquote im Nichtlebengeschäft zwischen 2 und 3 Prozentpunkten senken. Die entsprechenden Massnahmen umfassen den über die Gruppe verteilten Abbau von 250 Stellen, Sachkostenoptimierungen sowie Verbesserungen durch die Nutzung neuer Technologien. Letztere verhelfen auch zur Steigerung der technischen Profitabilität, zum Beispiel in dynamischen Preisgestaltungsmassnahmen (Dynamic Pricing) oder durch Erkennen von Versicherungsbetrug. Zudem setzen wir künstliche Intelligenz ein, um Wachstum in unseren Märkten zu beschleunigen und für unsere Kunden ein noch besseres Beratungserlebnis zu ermöglichen.

Gesteigerte Kapitalproduktivität und ambitionierte Zielsetzung zur Eigenkapitalrendite

Die Steigerung der technischen Profitabilität, die Verbesserung der Kostenbasis, das profitable Wachstum in unseren Zielsegmenten sowie ein stärkerer Fokus auf Kapitaleffizienz werden mittelfristig einen positiven Effekt auf die Eigenkapitalrendite haben. Baloise zielt neu auf eine Eigenkapitalrendite von 12% bis 15%.



Alle Geschäftseinheiten werden zu dieser Ambition beitragen und wir werden im Rahmen von kontinuierlichen Portfolioanalysen überprüfen, welche Massnahmen umgesetzt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Wie in der Vergangenheit auch, wird sich das Unternehmen vorbehalten, Portfolios zu akquirieren, zu sanieren oder sich davon zu trennen, sollten diese die neue Vorgabe nicht erfüllen.

Starke Barmittelgenerierung untermauert Dividende. Neu eingeführte Logik für Aktienrückkäufe

Wir rechnen mit einer über das gesamte Geschäftsportfolio breit abgestützten Generierung von Barmitteln im Zeitraum von 2024 bis 2027 in Höhe von kumuliert über CHF 2 Mrd. Von den generierten Barmitteln werden mindestens 80% über Dividenden und komplementäre Aktienrückkäufe ausgeschüttet. Die aktionärsorientierte Ausschüttungspolitik reflektiert den Fokus auf die Ertragskraft im Kerngeschäft sowie den Stopp der Ökosystemstrategie. Die Differenz zwischen den Dividendenzahlungen und der Barmittel-Auszahlungsquote von 80% oder mehr wird jährlich akkumuliert. Sobald mindestens CHF 100 Mio. erreicht sind, wird dieses Kapital über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeführt.



Die Portfolio-Optimierung im belgischen Lebengeschäft führt zu einem einmaligen Barmittelfluss in Höhe von CHF 62 Mio. Zusammen mit der operativen Barmittelgenerierung erwartet Baloise für 2024 einen hohen Barmittelfluss von über CHF 500 Mio. In Abhängigkeit von der effektiven Barmittelgenerierung am Ende des Geschäftsjahrs und vorbehaltlich des Dividendenentscheids an der nächsten Generalversammlung prüft Baloise nächstes Jahr einen Aktienrückkauf in Höhe von mindestens CHF 100 Mio. Diese aktionärsorientierte Ausschüttungspolitik mit den seit über 20 Jahren ungebrochen attraktiven Dividenden und die neu eingeführte Logik für Aktienrückkäufe machen Baloise zu einem der verlässlichsten Titel in der europäischen Versicherungsindustrie. «Die letzten Jahre waren geprägt von ausserordentlichen Ereignissen im Makro-Umfeld aber auch vom Wandel innerhalb von Baloise, insbesondere in den Führungsgremien. In Michael Müllers erstem Jahr als Gruppen-CEO hat der Verwaltungsrat eine Überprüfung der Strategie initiiert und zusammen mit der Konzernführung eine tiefgehende Analyse der Geschäftsfelder durchgeführt. Wir sind überzeugt, dass die Refokussierungsstrategie Baloise auf einen erfolgsversprechenden Pfad bringen wird», ergänzt Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta. Am heutigen Investorenupdate erläutert das Unternehmen ab 10:00 Uhr die Überlegungen hinter der Refokussierungsstrategie. Interessierte Investoren können sich über folgenden Link für den Webcast anmelden: Live video webcast Hier kann die Präsentation zum Investorenupdate heruntergeladen werden. Wichtige Daten Donnerstag, 12. September 2024, 08:30 Uhr: Bilanzmedienkonferenz zum Semesterabschluss 2024

