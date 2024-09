The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2024ISIN NameCH0249483683 SCHW.RUECKVERS. 14-24US404280AS86 HSBC HLDG 14/UND. FLRCH0251885791 MUNICIPALI.FIN. 14-24 MTNXS1111084718 AGENCE FSE DEV. 14/24 MTNES0378641346 FADE 19/24FR0013425170 ARKEMA S.A. 19/UND.FLRMTNXS1110395933 EIB EUR.INV.BK 14/24 MTNXS2230884657 VOLVO TREAS. 20/24 MTNUS45604HAK32 IND.BK KOREA 21/24 MTNUS44891CBY84 HYUNDAI CAP. 21/24 REGSXS2046625765 SWEDBANK 19/UND. FLRXS2420457421 RONGCHANGDA 22/24 REGSXS2049622272 ROTHESAY LFE 19/29 FLR