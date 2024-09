Kiesen/Rapperswil-Jona (ots) -Die Berner Garten- und Landschaftsbaugruppe B+G Schweiz AG übernimmt im Zuge der Nachfolgereglung die Garten Holenstein AG, ein etabliertes Unternehmen im Bereich Landschafts- und Gartenbau mit Sitz in Rapperswil-Jona. Der Kauf erfolgt rückwirkend auf den 1.1.2024.Der Zusammenschluss beider Unternehmen spiegelt die Wachstumsstrategie der B+G Schweiz AG wider und deren schrittweisen Ausbau bzw. Verdichtung der geographischen Präsenz. Mit starken Wurzeln und tiefen Verbindungen in der Region bringt die Garten Holenstein AG ihre langjährige Erfahrung und Expertise in die B+G Gruppe ein, die nun mit über 630 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von über CHF 120 Mio. erzielt. Bruno Holenstein, Inhaber der Garten Holenstein AG, wird im Zuge der Nachfolgereglung die Geschäftsführung per Ende Jahr an seinen Stellvertreter Sepp Sidler übergeben. Bruno Holenstein wird weiterhin dem Verwaltungsrat angehören und somit seine umfassende Expertise einbringen.Garten Holenstein AG, gegründet 1982, ist ein mittelgrosses, im Gartenbau und Gartenpflege tätiges Unternehmen, in der grösseren Zürichsee Region bis und mit der Stadt Zürich. Holenstein beschäftigt ca. 35 Mitarbeitende am Sitz in Rapperswil-Jona.Bekannt ist das Unternehmen für die sorgfältige Planung und die termingerechte Ausführung von Neuanlagen, Umänderungen im öffentlichen wie privaten Bereich.Bruno Holenstein, Inhaber von Garten Holenstein AG, betont: "B+G Schweiz AG stellt für uns eine herausragende Gelegenheit dar, unsere Stärken zu vereinen und gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Mit diesem Schritt habe ich nicht nur meine Nachfolge gesichert, sondern sehe auch ein großes Potenzial in dieser Partnerschaft."Carsten Bopp, CEO der B+G Schweiz AG ergänzt: "Der Zusammenschluss wird zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten bringen. Gemeinsam können wir unsere Dienstleistungen noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden abstimmen. Gleichzeitig eröffnen sich für unsere Mitarbeiter durch diese Partnerschaft vielversprechende neue Chancen in der Aus- und Weiterbildung."Über Garten Holenstein AG: Die Garten Holenstein AG ist ein mittelgroßes Unternehmen im Bereich Gartenbau und Gartenunterhalt mit Sitz in Rapperswil-Jona. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat sich neben dem Bau und Unterhalt von privaten Gärten auch als verlässlicher Partner bei öffentlichen Aufträgen einen hervorragenden Namen geschaffen. Garten Holenstein ist in der grösseren Zürichsee Region und der Stadt Zürich tätig und erzielt mit ca. 35 Mitarbeitenden einen Umsatz von ca. CHF 6 Mio.https://www.gartenholenstein.chÜber B+G Schweiz AG - Orte für mehr Leben.B+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen/BE ist die führende Garten- und Landschaftsbau Gruppe in der Schweiz. Die Gruppe fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung, Bau, Gestaltung und Unterhalt von Gärten, Grünflächen und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. Für Topqualität und höchste Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden setzten sich täglich über 650 Mitarbeitende in 10 verschiedenen Unternehmen an über 20 Standorten in der Schweiz ein.Die Gruppe ist aus dem alteingesessenen Berner Gartenbauunternehmen Bächler + Güttinger AG hervorgegangen und hat sich in den letzten Monaten über Zusammenschlüsse mit Gartenbauunternehmen, u.a. der West Schweizer Menétrey AG, geographisch konstant erweitert. B+G Schweiz AG ist im Besitz des Patrimonium Private Equity Fund, der Ernst Göhner Stiftung (EGS Beteiligungen AG), Kurt Hauser und dem Management.https://www.bgch.chPressekontakt:B+G Schweiz AGRamon StuckiTel. +41 31 512 26 26Mob. +41 79 828 65 60marketing@bgch.chGarten Holenstein AGBruno HolensteinTel. +41 55 224 24 70bruno@gartenholenstein.chOriginal-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100922877