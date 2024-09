Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und industriellen Automatisierungsprodukten, hat heute die neueste Folge seiner Empowering Innovation Together (EIT) Technologieserie veröffentlicht, die die Vorteile der Integration erneuerbarer Energien in die Smart-Grid-Technologie untersucht und dabei die Rolle von KI und 5G für ein nachhaltiges Netzmanagement hervorhebt.

Die Einführung eines intelligenten Stromnetzes verbessert die Präzision der Überwachung des Stromverbrauchs und der Energieverteilung und ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem System und den Nutzern. Mit diesem dezentralen Ansatz wird Strom aus verschiedenen Quellen wieder in das intelligente Stromnetz eingespeist, wobei erneuerbare Energien wiederverwendet werden. Diese Innovationen werden voraussichtlich die Ladeinfrastruktur für 50 aller Personenkraftwagen unterstützen und den Strombedarf einer wachsenden Weltbevölkerung decken, was den Weg in eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft ebnet. In diesem EIT lernen Ingenieure die Vorteile und Herausforderungen beim Übergang zu einem intelligenten Stromnetz, die dazugehörige Hardware und das Marktpotenzial für diese Technologie kennen.

In neuen Folgen des The Tech Between Us Podcast spricht Gastgeber Raymond Yin, Mouser Director of Technical Content, mit Chris Irwin, Program Manager im Office of Electricity des U.S. Department of Energy (DOE). Sie diskutieren über die IoT-Integration im Zusammenhang mit dem intelligenten Stromnetz und was nötig ist, um dessen Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Del Stephens, Principal Technical Delivery Lead for Distributed Energy Resources (DERs) bei Summit Human Capital, spricht mit Mouser über die Rolle von Elektrofahrzeugen (EVs) im Stromnetz und über Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken und zu stabilisieren.

"Das intelligente Stromnetz ist nicht nur ein Upgrade, es ist eine Revolution im Energiemanagement", sagte Yin. "Durch die Nutzung von KI, 5G und erneuerbaren Energien arbeiten die Ingenieure von heute an Lösungen, die die Vorstellung von Energie verändern. Die Technologie, die hinter dem intelligenten Stromnetz steckt, hat ein enormes Potenzial wir freuen uns darauf, einige der Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, mit Ihnen zu teilen."

Diese Reihe bietet umfassende Ressourcen für Fachleute aus dem Technikbereich, darunter technische Artikel, Anwendungsfälle, eine Infografik, Video und abonnentenexklusive Inhalte. Das 2015 ins Leben gerufene Empowering Innovation Together Programm von Mouser ist eines der anerkanntesten Programme für elektronische Komponenten in der Branche.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/smart-grid/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

Als weltweit autorisierter Distributor bietet Mouser die größte Auswahl an den neuesten Halbleitern, elektronischen Bauteilen und industriellen Automatisierungsprodukten. Die Kunden von Mouser können 100 zertifizierte, echte Produkte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwürfe der Kunden zu beschleunigen, finden Sie auf der Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, mit Produktdatenblättern, anbieterspezifischen Referenzdesigns, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Mit dem kostenlosen E-Newsletter von Mouser können sich Ingenieure über die neuesten Produkte, Technologien und Anwendungen auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-Nachrichten und Referenz-Abonnements von Mouser lassen sich an die einzigartigen und wechselnden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Informieren Sie sich über neue Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

