Hallbergmoos (ots) -Alle Avon Produkte sind jetzt offiziell als tierversuchsfrei zertifiziert. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der Tierschutzorganisation Cruelty Free International hat Avon das international anerkannte Leaping-Bunny-Siegel erhalten - der derzeit geltende Goldstandard, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten verzichtet Avon bei der Herstellung aller Produkte auf Tierversuche und setzt sich zudem für die Akzeptanz tierfreier Methoden ein.Avon ist sehr stolz darauf, bekannt geben zu können, dass alle Produkte, einschließlich Kosmetika und Körperpflegeprodukte, von Cruelty Free International mit dem Leaping-Bunny-Siegel ausgezeichnet wurden. Das Siegel garantiert den Verzicht von Tierversuchen. Bereits im Juli 2023 wurde die Zusammenarbeit von Avon mit Cruelty Free International erstmals bekannt gegeben.Damit ist Avon das erste internationale Kosmetikunternehmen, das konsequent auf Tierversuche verzichtet. Die ersten Avon Produkte, darunter Parfums, die Avon Skincare-Linien Care und ANEW, erhielten schon im Sommer 2023 das begehrte Leaping-Bunny-Siegel. Andere Produkte folgten erst jetzt, da sich über 8.000 Rohstoffe sowie mehr als 4.000 von Lieferanten bezogene Rohstoffe noch in der Zulassungsprüfung befanden. Dieser Prozess konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden. Das Siegel belohnt das unermüdliche Engagement, das Avon Tag für Tag unter Beweis stellt, Produkte herzustellen, die die Erwartungen der Kund*innen übertreffen, ohne Kompromisse beim Tierschutz, bei Sicherheitsstandards oder behördlichen Anforderungen einzugehen.Das Leaping-Bunny-Siegel ist die beste Garantie dafür, dass sich eine Marke wirklich dazu verpflichtet hat, zur Abschaffung von Tierversuchen beizutragen. Bevor es Marken erlaubt wird, das Leaping-Bunny-Logo zu verwenden, müssen sie strengste Kriterien erfüllen. So verlangt das Programm von der Marke, ein Kontrollsystem zu etablieren, um die Einhaltung des Tierversuchsverbots von Zulieferern und auch von deren Tochterunternehmen sowie die Durchführung unabhängiger Prüfungen zur Sicherstellung der fortlaufenden Einhaltung zu gewährleisten.Michelle Thew, CEO von Cruelty Free International, über die Zusammenarbeit: "Avon hat hart dafür gekämpft, die Leaping-Bunny-Zertifizierung zu erhalten. Umso schöner ist es, dass die gesamte Produktpalette nun als tierversuchsfrei bestätigt wurde. Die Zusammenarbeit zur Abschaffung von Tierversuchen hat sich gelohnt, sodass wir eine globale Marke mit einem bekannten Namen wie Avon nun in der Leaping-Bunny-Familie willkommen heißen dürfen. Ich freue mich auf weitere Projekte, um zur Beendigung von Tierversuchen beizutragen."Kristof Neirynck, CEO von Avon, fügt hinzu: "Nachdem wir seit drei Jahrzehnten tierversuchsfrei arbeiten, sind wir stolz, nun diesen Meilenstein erreicht und die Leaping-Bunny-Zulassung erhalten zu haben. Dieser Erfolg spiegelt unsere Überzeugung und unser langjähriges Engagement wider, dass Schönheit in allen Bereichen tierversuchsfrei sein sollte. Um die Welt zu einem besseren Ort für uns alle zu machen."Über AvonAvon steht fest hinter der Überzeugung: Eine bessere Welt für Frauen ist eine bessere Welt für alle. Wir sind die Beautymarke für Frauen, die ihre Stärke entfalten, ihr Selbstvertrauen stärken und Chancen ergreifen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit jedem Kauf eines Avon Produkts werden Millionen von Frauen dabei unterstützt, sich selbst zu verwirklichen, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen und ein gesundes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Millionen von unabhängigen Beauty-Berater*innen weltweit verkaufen innovative Avon Produkte über ihre sozialen Netzwerke und bauen ihr eigenes Beauty Business selbstständig auf. Unsere Schönheitsprodukte vereinen höchste Qualität mit unwiderstehlichem Preis. Avon tritt für Ermächtigung von Frauen ein: Wir hören auf ihre Bedürfnisse, sprechen wichtige Themen an und schaffen positiven Wandel für Menschen und Umwelt. Durch Avon und die Avon Foundation haben wir über 1,1 Milliarden Dollar gespendet, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Brustkrebs. Avon ist Teil der Natura & Co Gruppe. Seit über 30 Jahren setzen wir uns gegen Tierversuche ein und sind vollständig tierversuchsfrei - das gilt auch für unsere Lieferanten. Alle Avon Produkte sind seit August 2024 Leaping-Bunny-zertifiziert. Mehr Informationen unter www.avon.de.Über Cruelty Free InternationalCruelty Free International ist die führende Organisation, die sich für die weltweite Abschaffung von Tierversuchen einsetzt. Das engagierte Team besteht aus Experten auf ihrem Gebiet und vereint preisgekrönte Kampagnenarbeit, politisches Lobbying, wissenschaftliche und juristische Expertise sowie unternehmerische Verantwortung. Ziel ist es, andere zu inspirieren, Tiere zu respektieren und zu schützen. Es wird geforscht, die Realität der Lebensbedingungen von Labortieren enthüllt und werden Entscheidungsträger herausgefordert, einen positiven Unterschied für Tiere zu bewirken. Für ein Leben ohne Tierquälerei. Das globale Leaping-Bunny-Programm von Cruelty Free International zeichnet tierversuchsfreie Produkte aus, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. 