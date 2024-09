Die Mittel werden verwendet, um die Produktion mit Hilfe der MicroForce-Technologie weiter auszubauen, eine erweiterte Produktpalette auf den Markt zu bringen und die globale Marktpräsenz sowie die kommerziellen Aktivitäten zu steigern.

Novameat, ein nachhaltiges Lebensmitteltechnologieunternehmen, das bahnbrechende Produkte auf pflanzlicher Basis mit einer einzigartigen faserigen Textur und hoher Kundenakzeptanz herstellt, gab heute bekannt, dass es in einer überzeichneten Serie-A-Runde 17,4 Millionen Euro erhalten hat. Die Investition wurde von Sofinnova Partners und Forbion über ihren BioEconomy Fund geleitet und folgt auf eine Reinvestition von Unovis Asset Management, Praesidium und Rubio Impact Ventures.

Seit seiner Gründung hat Novameat erfolgreich innovative Produkte in ganz Europa eingeführt, seine firmeneigene MicroForce-Technologie, die für die charakteristische Textur seiner Produkte sorgt, industriell skaliert und seine Produktionsanlage an die strengen BRCGS-Anforderungen angepasst. Der einzigartige B2B-Ansatz des Unternehmens, die technologische Skalierbarkeit und die köstlichen Produkte, die für ihre unverwechselbare Textur bekannt sind, haben die Aufmerksamkeit großer Foodservice-Kunden und Branchenakteure auf sich gezogen und Novameat als führendes Unternehmen auf dem Markt für pflanzliche Proteine positioniert, das die wachsende Nachfrage nach gesünderen und aufregenderen Optionen erfüllt.

"Wir freuen uns über den Abschluss dieser Serie-A-Runde und sind dankbar für das Vertrauen unserer neuen Partner und die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren", sagte Giuseppe Scionti, CEO und Gründer von Novameat. "Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, und wir sind mehr denn je bestrebt, die Menschen zu befähigen, ihr Wohlbefinden und unseren Planeten in den Vordergrund zu stellen. Es ist großartig, dass dies mit der Einführung unseres neuen Shredded Nova-b*ef zusammenfällt, das auf dem Markt unglaublich positive Resonanz erhalten hat."

Diese Finanzierungsrunde wird dazu verwendet, die kommerziellen Aktivitäten in neuen Regionen zu verstärken und die Erweiterung des Produktportfolios zu unterstützen, einschließlich der Einführung des neuen Shredded Nova-b*ef am 16. September. Das Kapital wird auch dazu verwendet werden, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen und die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu beschleunigen, damit das Unternehmen weiterhin eine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen, proteinreichen Produkte einnehmen kann.

"Novameat hat das Potenzial, die Lebensmittelindustrie zu revolutionieren, indem es nachhaltige und schmackhafte Alternativen zu Proteinen auf tierischer Basis anbietet", sagte Joško Bobanovic, Partner bei Sofinnova Partners. "Mit ihren wohlschmeckenden Produkten, ihrer einzigartigen Technologieplattform, der starken Kundenakzeptanz, ihren eigenen Produktionskapazitäten und ihrer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur sind sie gut positioniert, um die enormen Marktchancen zu nutzen und weitere Innovationen in diesem Sektor voranzutreiben."

Alex Hoffmann, General Partner von Forbion's BioEconomy Fund, fügte hinzu: "Novameats proprietäre Technologie ist wirklich bahnbrechend. Wir sehen nicht nur in ihren aktuellen Produkten, sondern auch in der Pipeline der von ihnen entwickelten Innovationen ein erhebliches Potenzial. Wir freuen uns darauf, mit Novameat zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen weiterhin die Grenzen bei pflanzlichen Lebensmitteln verschiebt und zur Lösung wichtiger globaler Nachhaltigkeitsprobleme beiträgt."

"Wir haben seit unserer ersten Investition bemerkenswerte Fortschritte des Teams von Novameat gesehen", sagte Dan Altschuler, Managing Partner bei Unovis Asset Management, im Namen der bestehenden Investoren. "Ihre kontinuierliche Innovation bei der Herstellung hochwertiger, pflanzlicher Fleischprodukte ist unübertroffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit den neuen Investoren in diese neue Wachstumsphase einzutreten und sind stolz darauf, unsere Unterstützung mit denjenigen fortzusetzen, die unsere Begeisterung für die Verbesserung der Lebensmittelsysteme teilen."

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierungsrunde stärkt Novameat sein Engagement, seinen Kunden und Stakeholdern einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Über Novameat:

Novameat ist führend in der Entwicklung von nachhaltigem Fleisch auf Pflanzenbasis mit einer einzigartigen faserigen Textur. Unser engagiertes Team von Innovatoren kombiniert fortschrittliche Lebensmittelwissenschaft mit kulinarischem Fachwissen, um unsere proprietäre Technologie zur Texturbildung zu entwickeln, die die Prinzipien des 3D-Drucks auf industriellem Niveau skaliert. Durch die Bevorzugung nahrhafter, hochwertiger Zutaten und den Verzicht auf häufige Allergene und komplexe Zusatzstoffe bietet Novameat eine umfassende Proteinquelle. Erfahren Sie mehr unter www.novameat.com.

Über Sofinnova Partners:

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Bereiche Gesundheit und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand vereint ein vielfältiges Team von Fachleuten mit ausgeprägter wissenschaftlicher, medizinischer und wirtschaftlicher Expertise. Sofinnova Partners baut Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette der Biowissenschaften auf, von der Startphase bis zum späteren Stadium.

Das 1972 gegründete Unternehmen verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von mehr als 500 Unternehmen und der Schaffung von Marktführern auf der ganzen Welt. Sofinnova Partners verwaltet derzeit über 2,8 Milliarden Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.sofinnovapartners.com.

Über Forbion:

Forbion ist eine führende globale Risikokapitalgesellschaft mit umfassender Expertise in Europa und Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und den USA. Forbion investiert in innovative Biotech-Unternehmen und verwaltet 3,2 Milliarden Euro in verschiedenen Fondsstrategien, die alle Phasen der (bio-)pharmazeutischen Arzneimittelentwicklung abdecken. Forbion nutzt sein biotechnologisches Fachwissen über die menschliche Gesundheit hinaus, um mit seiner BioEconomy-Fondsstrategie, die in Unternehmen investiert, die nachhaltige Lösungen in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Werkstoffe und Umwelttechnologien entwickeln, die Herausforderungen der "planetarischen Gesundheit" anzugehen. Forbion wählt wirkungsvolle Investitionen aus, die sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen und des Planeten auswirken und gleichzeitig seine finanziellen Renditeziele erfüllen. Das Unternehmen hat die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen unterzeichnet. Erfahren Sie mehr unter www.forbion.com

Über Praesidium

Praesidium ist eine in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft, die auf Private Equity und Venture Capital spezialisiert ist. Mit einem Portfolio von 16 Fonds konzentriert sich Praesidium auf fünf strategische Vertikalen: Agrar- und Lebensmitteltechnologie, Software Technologie, Gesundheitswesen Biowissenschaften, Deep Value Special Situations und der US-Mittelstand. Erfahren Sie mehr unter www.praesidium.eu.

Über Unovis Asset Management

Unovis Asset Management ist eine bahnbrechende Investmentfirma, die sich für einen transformativen Wandel in globalen Lebensmittelsystemen einsetzt. Unovis wurde 2015 gegründet und ist ein führender Investor im Sektor der alternativen Proteine mit einem ausgeprägten Verständnis für Lösungen, die eine nachhaltige Verhaltensänderung fördern. Unovis hat die Dringlichkeit erkannt, wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen, und unterstützt Gründer mit fundierten Kenntnissen der Lebensmittelbranche, einem Verständnis der Verbrauchernachfrage, Erfahrung in der Lebensmittelherstellung und einem umfangreichen Netzwerk von Branchenexperten beim Aufbau nachhaltiger Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter www.unovis.vc.

Über Rubio Impact Ventures

Rubio Impact Ventures ist ein führender Impact-Venture-Fonds mit Sitz in den Niederlanden und einem verwalteten Vermögen von 150 Millionen Euro. Rubio investiert in Unternehmer, die die Welt verändern und einen starken positiven Einfluss mit einem skalierbaren kommerziellen Geschäft vereinen der zukunftssichere Ansatz für ein erfolgreiches Geschäft. Rubio bietet seinen Investoren eine überzeugende Mischung aus Kapital, Fachwissen und Zugang zu Netzwerken, um ihnen zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter www.rubio.vc.

