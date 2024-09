"Es fühlt sich an, als würde ich meine eigene Hand bewegen": Mithilfe von Magneten, die direkt in die Muskeln eines 34-Jährigen implantiert wurden, konnte dieser seine Prothese steuern. Moderne Prothesen funktionieren meist myoelektrisch: Elektroden erfassen die Muskelaktivität am Stumpf der amputierten Gliedmaßen und wandeln die Impulse in elektrische Signale um. Diese wiederum aktivieren die Motoren der Prothese, um dadurch unter anderem Greifbewegungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...