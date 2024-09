Die Unicredit wirbelt die deutsche Politik durcheinander. In einem klug geplanten Schachzug starten die Italiener eine feindliche Übernahme der Commerzbank und lassen Berlin mit heruntergelassenen Hosen dastehen. Peking interveniert am Automarkt. Die Kommunistische Partei untersagt den Export von Schlüsseltechnologien und will die Produktion im Inland halten. Die EZB steht am Nachmittag vor der zweiten Zinssenkung.Die positiven Vorgaben aus New York heben heute Morgen den Aktienhandel in Asien. Die großen Benchmarks erleben einen regelrechten Short-Squeeze, ...

