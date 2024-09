EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

ALBIS Leasing AG verzeichnet Konzernergebnis vor Steuern von 2,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2024 und bestätigt Erfolg der strategischen Ausrichtung



Kernsegment wesentlicher Wachstums- und Profitabilitätstreiber im ersten Halbjahr 2024

Ergebnis- und Neugeschäftsprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben

Levke Krause übernimmt Geschäftsführung der Tochtergesellschaften ab September 2024 Hamburg, 12. September 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat im ersten Halbjahr 2024 ein Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von 2,8 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 2,9 Mio. Euro) erzielt. Damit liegt das Ergebnis auf dem Niveau wie im von Einmaleffekten geprägten ersten Halbjahr 2023. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich in den ersten sechs Monaten die Steigerung des Neugeschäftsvolumens (H1 2024: 51,5 Mio. Euro; H1 2023: 43,2 Mio. Euro) und die Erhöhung der Neugeschäftsmarge (H1 2024: 17,9 Prozent; H1 2023: 15,0 Prozent) aus. Des Weiteren trugen die strukturell reduzierte Kostenbasis, die operativen Effizienzsteigerungen, die attraktiven Refinanzierungskonditionen und die weiterhin gute Risikolage wesentlich zum Ergebnis bei. Insgesamt profitiert die ALBIS von der strategischen Ausrichtung auf das margenstarke Kerngeschäft mit Händlern und Herstellern.



Auch für das zweite Halbjahr 2024 rechnet die ALBIS mit einer Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung. Wie bereits in ihrer Ad-hoc-Mitteilung am 30. August 2024 kommuniziert und näher erläutert wurde, hat die ALBIS die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Auf Gesamtjahressicht wird nun ein Ergebnis nach IFRS vor Steuern zwischen 4,5 und 5,5 Mio. Euro (zuvor: 3,0 bis 4,5 Mio. Euro) und nach HGB zwischen 4,0 und 5,0 Mio. Euro (zuvor: 3,0 bis 4,5 Mio. Euro) erwartet. Zudem wird ein Neugeschäftsvolumen zwischen 95,0 und 102,5 Mio. Euro prognostiziert (zuvor: 87,5 bis 97,5 Mio. Euro).



Die positive operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 unterstreicht den Erfolg der im Jahr 2021 initiierten strategischen Neuausrichtung. Durch diese wurden die strukturellen Grundlagen gelegt, die nun die ALBIS in die Lage versetzen, langfristig profitables Wachstum zu erreichen. "In den ersten sechs Monaten des Jahres ist es uns erneut gelungen, einfacher, schneller und leistungsfähiger zu werden", erklärt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS. "Gleichzeitig sind wir dabei, unseren profitablen Wachstumskurs konsequent umzusetzen. Insbesondere unser Kernsegment ‚Handel/Hersteller' verfügt über das notwendige Potenzial für organisches Wachstum, das wir zukünftig noch effektiver heben wollen. Darüber hinaus treiben wir den Ausbau bestehender und den Abschluss neuer strategischer Kooperationen voran. Mittel- bis langfristig halten wir zudem anorganisches Wachstum für denkbar."



Zum 1. September 2024 hat die ALBIS ihre Führungsstruktur gestärkt. Frau Levke Krause wird künftig die Geschäftsführung für alle Tochtergesellschaften der ALBIS Leasing AG gemeinsam mit Sascha Lerchl verantworten. Seit Anfang 2023 leitete sie zuvor das Risikomanagement der ALBIS Leasing Gruppe und wird in den Tochtergesellschaften für die Marktfolge zuständig sein. Ihre bisherigen beruflichen Stationen umfassen mehrjährige Tätigkeiten mit Führungsverantwortung bei der PEAC-Gruppe, DF Capital, IKB Leasing und der HSH Nordbank.



Vor dem Hintergrund des profitablen Wachstumskurses im ersten Halbjahr 2024 und der positiven Geschäftserwartungen für die zweite Jahreshälfte wird die ALBIS voraussichtlich auch für das laufende Geschäftsjahr wieder eine attraktive Dividende auf Niveau des Vorjahres auszahlen können.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 ist unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen verfügbar.

