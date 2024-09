St. Gallen (ots) -Thomas Liner, CEO der Debrunner Koenig Gruppe und als solcher seit rund sieben Jahren verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung der Debrunner Koenig Gruppe, wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2024 verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co: "Wir bedauern die Entscheidung von Thomas Liner sehr und möchten ihm an dieser Stelle unseren Dank für seine bedeutenden Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens aussprechen, von denen die Debrunner Koenig Gruppe langfristig weiter profitieren wird."Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für die Position von Thomas Liner wurde bereits angestossen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Thomas Liner wird seine Aufgabenbereiche bis zum Ende des Jahres vollumfänglich ausfüllen. In direktem Anschluss wird Heinz Rohrer, CFO der Debrunner Koenig Gruppe, ab dem 1. Januar 2025 interimsweise auch die CEO-Position bekleiden. In engem Austausch mit den vier Geschäftsbereichsleitern und dem Führungsteam der Debrunner Koenig Gruppe wird so sichergestellt, dass alle Verantwortlichkeiten und Aufgaben angemessen abgedeckt sein werden."Wir wünschen Thomas Liner für die Zukunft viel Erfolg und freuen uns darauf, die Entwicklung der Debrunner Koenig Gruppe und der zugehörigen Geschäftsbereiche mit unseren starken Teams weiter erfolgreich voranzutreiben", ergänzt Guido Kerkhoff.Debrunner Koenig GruppeDie Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.Die Firmengruppe beschäftigt rund 1450 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.Nachhaltigkeitsstrategie (https://www.dkg.ch/dkg/ueber-uns/nachhaltigkeit/)dkg.ch, d-a.ch, shop.d-a.ch, bewehrungen.ch, bewehrungstechnik.ch, bewetec.ch, metallservice.ch, pc-tech.ch und muellerwuest.chPressekontakt:MedienstelleDebrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenTelefon: 058 235 01 01Mobile: 079 918 32 94alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Koenig Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063290/100922887