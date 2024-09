Bad Wimpfen (ots) -Als zuverlässiger Nahversorger ist Lidl in Deutschland dort, wo die Kunden sind. Für ein nachhaltiges Wachstum und um den Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen zu bieten, entwickelt der Frische-Discounter das gesamte Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Jetzt ermöglicht der Lebensmitteleinzelhändler den Menschen in Berlin einen noch komfortableren Zugang zu Lebensmitteln in bester Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Der Frische-Discounter eröffnet noch in diesem Jahr zwei neue Filialen jeweils im Erdgeschoss der Galeria-Standorte am Berliner Kurfürstendamm und am Hermannplatz.Moderne Einkaufsstätten in Charlottenburg-Wilmersdorf und NeuköllnFür die beiden Filialen in den Galeria-Standorten entwickelt Lidl in Deutschland maßgeschneiderte Filiallösungen. Die Fläche bietet genügend Platz für das umfangreiche Sortiment aus rund 4.300 Einzelartikeln. Dabei steht für die Berliner Kunden insbesondere das Bio-Frischesortiment mit einer großen Auswahl an frischen Qualitätsprodukten in den Bereichen Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten im Fokus. Auch ein vielfältiges veganes Sortiment mit rund 1.000 Einzelartikeln steht für die Kunden bereit. Neben den herkömmlichen Kassen wird es Self-Checkout-Kassen geben, die einen schnellen und flexiblen Kassiervorgang ermöglichen. Lidl setzt bei den beiden neuen Berliner Filialen auf hochwertige Materialien, die für eine angenehme und moderne Einkaufsatmosphäre sorgen. Die Verkaufsfläche wird sowohl über eigene Eingänge verfügen als auch über die Galeria-Fläche zugänglich sein.Für lebendige InnenstädteMit dem Einzug des Lebensmitteleinzelhändlers in die beiden Standorte leisten Galeria und Lidl gemeinsam einen Beitrag zur Attraktivität und zur Belebung der Berliner Innenstadt. Als zentrale Einkaufsstätte bieten sie den Kunden einen einfachen Zugang zu einer großen Produktvielfalt und weiten somit das Angebot für den Kunden mit dieser starken Partnerschaft aus.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5862843