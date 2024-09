Oberkirch (ots) -Einseitige Investitionen, unzureichende Diversifizierung und übersehene Risiken: Viele Unternehmer und Selbstständige fokussieren sich zu stark auf ihr operatives Geschäft und verpassen dadurch Chancen auf langfristige Sicherheit und finanzielle Stabilität. Wie aber lässt sich das zuverlässig vermeiden und welche Maßnahmen schützen auch über Generationen hinweg?Dadurch, dass sich die meisten Unternehmer und Selbstständigen unzureichend über ihr operatives Geschäft hinaus mit Risiken befassen, entgeht ihnen die Möglichkeit, durch einfache Maßnahmen ihre individuellen Risiken zu senken und ihre finanzielle Sicherheit sowohl für das Unternehmen als auch für ihre Familie zu stärken. Grund dafür: Oft fehlen ihnen das notwendige Know-how und die passenden Strukturen, um Haftungsrisiken zu minimieren und Vermögen effizient aufzubauen. Die Wahl der falschen Unternehmensform oder ein Mangel an diversifizierten Anlagen erschweren diesen Prozess zusätzlich. "Nicht nur werden dadurch die Ersparnisse und Gewinne der letzten Jahre durch Inflation und unerwartete negative Geschäftsentwicklungen aufgezehrt", warnt Samuel Kärcher, Geschäftsführer von Kärcher & Schuler Capital Management. "Auch im Allgemeinen führen diese Defizite zu erheblichen finanziellen Schäden durch massive Opportunitätskosten.""Um ihre Risiken effektiv zu managen, müssen Unternehmer und Selbstständige sowohl auf eine professionelle Haftungsstruktur als auch auf eine breite Diversifizierung setzen", fügt sein Geschäftspartner Richard Schuler hinzu. "Wer dies rechtzeitig umsetzt, schafft die Basis für langfristige finanzielle Stabilität und profitiert von einer besseren Absicherung - sowohl im Unternehmen als auch privat." Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Vermögensaufbau und Risikomanagement haben Richard Schuler und Samuel Kärcher bereits zahlreichen Mandanten geholfen, ihre Finanzen sicher und zukunftsorientiert aufzustellen. Durch maßgeschneiderte Konzepte, die sowohl steuerliche als auch rechtliche Aspekte berücksichtigen, konnten sie dabei komplexe Herausforderungen lösen und Unternehmern langfristige Sicherheit bieten. Worauf es dabei wirklich ankommt, verraten Richard Schuler und Samuel Kärcher im Folgenden.Grundlagen eines erfolgreichen Risikomanagements: Wie Unternehmer ihr Vermögen schützen und vermehrenEin erfolgreiches Risikomanagement erfordert von Unternehmern und Selbstständigen eine ganzheitliche Strategie, die sowohl das operative Geschäft als auch die private Vermögensabsicherung berücksichtigt. Hierbei ist es zunächst wichtig, zwischen Mikro- und Makroebene zu unterscheiden: Auf der Makroebene spielt die richtige Unternehmensstruktur eine zentrale Rolle. Hier empfiehlt sich die Gründung einer Holding-Gesellschaft, die nahezu steuerfrei Gewinne aus der operativen GmbH entgegennehmen kann und gleichzeitig vor Haftungsrisiken schützt. Eine solche Struktur kann auch nachträglich etabliert werden.Die Mikroebene beschäftigt sich vorwiegend damit, wie liquide Mittel am besten angelegt werden. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen den operativ nötigen Rücklagen und den übrigen Gewinnen, die über diese hinausgehen. Populär sind fatalerweise hierbei in beiden Fällen Anlageformen wie Tages- oder Festgelder. Für die operativ nötigen Rücklagen wäre es stattdessen besser, auf ein professionelles Depotmanagement zu setzen, bei dem das Geld überwiegend in kurzlaufenden Staatsanleihen geparkt wird. Dies bietet mehrere Vorteile: eine höhere Sicherheit, da auch Beträge über 100.000 Euro abgesichert sind, höhere Renditen durch den Wegfall von Bankmargen, sowie mehr Flexibilität, auf Grund der ständigen Verfügbarkeit.Die liquiden Mittel, welche über die operativ nötigen Rücklagen hinausgehen, sollten zum einen aus der operativen Gesellschaft entnommen und zum anderen investiert werden in ein diversifiziertes Weltportfolio, das sich auf die aktuelle Kapitalmarktforschung stützt - beispielsweise durch einen multifaktoriellen Ansatz, der globale Risiken minimiert und langfristig stabile Renditen bietet. Durch diese Art von Investitionen reduziert sich mittel- bis langfristig das individuelle Risiko des Unternehmers massiv, da sich die substanzielle Abhängigkeit von dem eigenen Geschäft über die Zeit drastisch reduziert.FazitZusammenfassend lässt sich sagen, dass ein sorgfältig durchdachtes Risikomanagement für Unternehmer und Selbstständige unerlässlich ist, um sowohl das operative Geschäft als auch die private Vermögenslage langfristig abzusichern. Die Wahl der richtigen Unternehmensstruktur bietet dabei hinsichtlich Haftungsbeschränkung und Steueroptimierung entscheidende Vorteile. Gleichzeitig ist eine breite Diversifizierung der Vermögensallokation essenziell, um Risiken effektiv zu streuen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Externe Berater spielen dabei eine zentrale Rolle: Spezialisierte Steuerberater und Vermögensmanager können maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der Unternehmer zugeschnitten sind - ein Vorteil, den sich Unternehmer in jedem Fall zunutze machen sollten.