Delivery Hero gibt Details zu Talabat-Entwicklung und -ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat Details zu deren Geschäftsentwicklung und -erwartungen veröffentlicht. Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika - in insgesamt 8 Ländern in MENA - das Essens- und Lebensmittellieferungs- sowie Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero. Ein IPO ist im vierten Quartal am Dubai Financial Market geplant, Delivery Hero will auch nach dem IPO eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Mit dem IPO sollen regionale Investoren eingeladen werden, sich zu beteiligen und zur weiteren Stärkung des Konzerngeschäfts in der MENA-Region beizutragen, sagte Marie-Anne Popp, Interims-CFO des Lieferkonzerns, jüngst im Interview mit Dow Jones Newswires.

Laut Investorenpräsentation erwirtschaftete Talabat 2023 einen Bruttowarenwert GMV von rund 6,1 Milliarden US-Dollar, also etwa 12 Prozent des Konzern-GMVs von Delivery Hero. Talabat sei damit nach GMV die größte Online-Plattform für Mahlzeiten- und Lebensmittellieferungen in der Region.

Die Tochter wachse zweistellig (beim GMV 2023: +24 Prozent, 1H: +23 Prozent), sei hochprofitabel und habe eine hohe Cash Conversion (Kapitaleffizienz), von mehr als 90 Prozent im ersten Halbjahr 2024, lässt Delivery Hero die potenziellen Investoren wissen. Der Freie Cashflow (FCF) hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 301 Millionen US-Dollar betragen sowie 226 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2024 - ein Zuwachs von 80 bzw 64 Prozent gegenüber den Vorjahreszeiträumen. Stand Juli habe die Tochter mehr als 6 Millionen monatlich aktive Kunden, mehr als 64.000 aktive Partner, mehr als 115.000 aktive Fahrer (davon 90 Prozent beschäftigt bei Dritten) sowie etwa 440 Tech-Mitarbeiter.

Talabat habe "treue Kunden-Kohorten", das 2004 in Kuwait gegründete und 2015 von Delivery Hero erworbene Unternehmen sei Marktführer in allen MENA-Ländern in denen es präsent sei. Talabat sei zwischen 2015 und 2023 im Schnitt beim GMV um 51 Prozent gewachsen und habe ein "attraktives Margenprofil", die Marge beim Free Cash Flow bezogen auf den GMV habe im ersten Halbjahr 7 Prozent betragen. In der MENA-Region sieht Delivery Hero für Talabat starken Rückenwind durch die makroökonomischen Rahmenbedingungen wie Bevölkerungswachstum, steigende Urbanisierung sowie starke und steigende Online-Durchdringung, auch beim Mahlzeiten- und Lebensmitteleinkauf.

In der Region liege das Marktpotenzial für Online-Bestellungen externen Quellen zufolge bei Mahlzeiten und Lebensmitteln sowie Quick-Commerce bei 13 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so hoch wie Talabats GMV von 6,1 Milliarden Dollar 2023.

September 12, 2024

