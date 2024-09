Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED wurden im Nachgang zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise ein Stück weit zurückgedrängt, so die Analysten der Helaba.Der Euro habe sich gegenüber dem US-Dollar nochmals abgeschwächt und am Aktienmarkt habe sich in der Folge trotz eines volatilen Handelsverlaufs wenig getan. Ungeachtet der gestiegenen US-Rendite habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nach einigem Auf und Ab gut behaupten können. Mit Blick auf die EZB-Ratssitzung sei zu konstatieren, dass die Rentenmärkte belastet werden könnten, denn letztlich seien die Zinserwartungen bezüglich der EZB über den heutigen Tag hinaus präsent und eine Vorfestlegung auf den Oktober als nächsten Zinssenkungstermin werde es nach Erachten der Analysten ungeachtet der heute erwarteten Reduzierung der Leitzinsen nicht geben. ...

