Keine Kohle mehr? Kein Problem. Selbst beim Bäcker kann man mittlerweile oft mit Karte oder sogar kontaktlos per Handy bezahlen. Die Technik dahinter liefert ein stiller Gigant aus der US-Provinz.Aldi. Das war lange Zeit die letzte Bastion der Bargeldfreunde. Doch selbst Aldi musste irgendwann einsehen, dass Widerstand zwecklos ist und seinen Kunden das Zahlen per Karte ermöglichen. Das war 2005 und ist damit bereits 19 Jahre her. Seither bröckelt selbst hierzulande der Widerstand gegen Kartenzahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...