Am Kryptomarkt dominieren am Donnerstagvormittag wieder die grünen Vorzeichen, Rückenwind liefern positive Vorgaben von den Aktienmärkten in den USA und Asien. Dennoch geht die Richtungssuche bei Bitcoin und Co vorerst weiter und auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern bessert sich nur langsam.Nachdem der Bitcoin in der Nacht auf Donnerstag in der Spitze mehr als 1.000 Dollar an Wert gewonnen und am frühen Morgen bei rund 58.454 Dollar den höchsten Stand seit mehr als einer Woche markiert hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...