Bonn (ots) -- Viele positive Ergebnisse im Test von 39 Tank & Rast Standorten - Raststätte Fürholzen West (A9, nördlich von München) belegt den besten Platz- Autobahn-Raststätten punkten mit hygienischen SANIFAIR Anlagen und einem vielfältigem, schmackhaftem Speiseangebot- Reisende profitieren von Familienangeboten, Barrierefreiheit in den Raststätten und Deutschlands größtem flächendeckenden Schnellladenetz- Preiskritik greift zu kurzDer diesjährige ADAC Raststättentest unterstreicht erneut das umfassende Leistungsangebot, das Tank & Rast allen Reisenden entlang der Autobahn durch sein enges Servicenetz gut erreichbarer und moderner Raststätten bietet. Beispielhaft belegt dies in diesem Jahr der Testsieger Fürholzen West (A9, nördlich von München), der mit innovativen Konzepten wie einer modernen Außenbereichsgestaltung und einem großzügigen Ladepark für Elektrofahrzeuge punktet. Insgesamt fanden besonders die SANIFAIR Anlagen sowie die Auswahl an Speisen in den Gastronomie-Bereichen Zuspruch. Aber auch was die Barrierefreiheit und die Familienfreundlichkeit anbelangt, bieten Raststätten von Tank & Rast umfänglichen und guten Service.Für Tank & Rast ist es ein besonderes Anliegen, reisenden Familien einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Das Angebot für die jungen Gäste umfasst unter anderem Kindermenüs im Gastronomie-Bereich, Wickelmöglichkeiten, kostenlose WC-Nutzung für kleine Kinder sowie Spielecken im Innen- und/oder Außenbereich. Insgesamt bieten bundesweit im Netz von Tank & Rast rund 270 Raststätten Außenspielplätze und über 170 Spielecken im Innenraum. Um den Bedürfnissen von Familien auch in Zukunft gerecht zu werden, entwickelt Tank & Rast seine Leistungen für Familien kontinuierlich weiter.Wer auf der Autobahn unterwegs ist, wünscht sich zudem eine zuverlässige, hochwertige Versorgung und nicht zuletzt moderne und abwechslungsreiche Gerichte für unterwegs. Reisende finden in den Raststätten von Tank & Rast eine breite Auswahl an Klassikern wie Schnitzel, Currywurst, Burger und vegetarische Speisen wie Falafel und Gerichte zum Mitnehmen vor. Das gastronomische Angebot kann in Teilen variieren, je nach Saison und Frequentierung der Raststätte. Tank & Rast legt großen Wert auf eine möglichst frische Zubereitung der Speisen, deshalb werden viele Speisen auf Bestellung zubereitet.Tank & Rast hat mit seinen Partnern das größte zusammenhängende Schnellladenetz an den Autobahnen in Deutschland aufgebaut, das kontinuierlich erweitert wird. Reisende, die mit ihrem Elektrofahrzeug unterwegs sind, können an bundesweit rund 370 Tank & Rast Standorten über 1.400 DC-Ladepunkte nutzen, die auf eine Leistung von bis zu 350 kW ausgelegt sind. Dies entspricht einer Netzabdeckung von nahezu 90 Prozent. Rund 770 der Ladepunkte verfügen dabei über eine Ladeleistung ab 150 kW. Das Laden an den Schnellladepunkten im Tank & Rast Netz ist im Übrigen abwärtskompatibel möglich und kann auch Fahrzeugmodelle bedienen, die über eine wesentlich geringere Ladeleistung verfügen.Als Dienstleister auf deutschen Autobahnen orientieren wir unseren Service an den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen aller Reisenden. Daher legt Tank & Rast großen Wert auf die Barrierefreiheit der Tank- und Rastanlagen. Für Gäste mit eingeschränkter Mobilität halten die Servicebetriebe, überall wo es baulich möglich ist, unter anderem Behindertenparkplätze, rollstuhlgerechte Zugänge sowie barrierefreie und behindertengerechte WCs bereit, die teils mit zusätzlichen Pflegeliegen für Erwachsene ausgestattet sind. Tank & Rast ist bereits seit Einführung des einheitlichen Euroschlüssel-Systems ein Partner der Initiative, sodass sich Behinderten-WCs für Inhaber des Euroschlüssels kostenfrei nutzen lassen. Auch an den E-Ladestationen im Tank & Rast Servicenetz wurde auf einen barrierefreien Zugang geachtet. Die extrabreiten Ladebuchten bieten genügend Platz für Menschen in Rollstühlen. Bei Neubauten hat die Berücksichtigung der Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen bereits in der Planungsphase oberste Priorität. Dort, wo Maßnahmen aufgrund baulicher Gegebenheiten vereinzelt nicht umgesetzt werden können, ist das Servicepersonal selbstverständlich gerne behilflich.Der vom ADAC vorgenommene Preisvergleich von Shop-Produkten in Autobahnraststätten und Autohöfen greift derweil zu kurz. Autohöfe sind über Bundes- und Landstraßen an ihre jeweilige Region und deren Kostenstruktur angebunden und siedeln sich zudem an stark frequentierten Standorten an. 