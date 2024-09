Bitcoin Kurs erreicht 58.000 US-Dollar: Warum verkaufen Bitcoin-Miner jetzt im großen Stil?

Noch vor wenigen Tagen fiel der BTC-Kurs unter die Marke von 53.000 US-Dollar, konnte sich seitdem jedoch merklich erholen. Trotzdem - oder gerade deshalb - kam es jetzt zu großen Verkäufen der Bitcoin-Miner, die im großen Stil ihre Reserven auf den Markt gebracht haben. Allerdings scheint dies keinen negativen Einfluss auf den BTC-Preis gehabt zu haben.

Doch was genau steckt hinter der Tatsache, dass mehr und mehr Miner jetzt ihre BTC-Token verkaufen? Wir werfen einen Blick auf die möglichen Ursachen und verraten, wie dies den Kurs langfristig beeinflussen könnte.

Über 1,7 Milliarden US-Dollar liquidiert: Krypto-Miner verkaufen BTC-Coins

Der Krypto-Experte Ali Martinez veröffentlichte bereits gestern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) die Nachricht, dass Bitcoin-Miner weltweit innerhalb von 72 Stunden über 30.000 BTC-Token verkauft haben - mit einem Gesamtwert von über 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Gründe dafür könnten einerseits der gestiegene Bitcoin-Kurs sein, der seit dem letzten Wochenende wieder zulegen konnte.

Ein weiterer Grund könnte darin zu finden sein, dass mehr und mehr kleinere Mining-Pools und vor allem private Miner aus Kostengründen in den letzten Wochen das Mining aufgegeben haben und jetzt gewinnbringend ihre BTC-Bestände verkaufen.

Bitcoin miners have sold over 30,000 $BTC in the last 72 hours, worth around $1.71 billion! pic.twitter.com/OuaiIo7QZ9 - Ali (@ali_charts) September 11, 2024

Trotz dieser starken Liquidierung von Bitcoin-Reserven kam es jedoch in den letzten Tagen nicht zu einer Reduzierung des BTC-Preises - ganz im Gegenteil: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels stieg der Kurs auf einen Wert von über 58.120 US-Dollar an und erreichte damit den höchsten Wert seit Anfang September.

Den Grund hierfür liefert ein weiterer Krypto-Analyst: Quinten Francois veröffentlichte ebenfalls bereits gestern eine Grafik, die das Kaufverhalten der Bitcoin-Großanleger ("Bitcoin-Whales" genannt) heutzutage mit dem Bullenmarkt im Jahr 2020 vergleicht.

Dabei ist aktuell ein Muster zu sehen, das dem Kursverlauf von vor vier Jahren ähnelt. Es ist also davon auszugehen, dass viele BTC-Whales die Token aufgekauft haben, die von den Minern am Markt verkauft wurden. Gleichzeitig wurden auch weitere Bestände von den Großanlegern erworben, was zu einem weiter steigenden Preis geführt hat. Es ist also davon auszugehen, dass diese Investoren davon überzeugt sind, dass der BTC-Kurs in den kommenden Monaten weiter steigen wird.

Sollte jetzt der Bitcoin-Preis weiter steigen können, dürfte dies dem gesamten Altcoin-Markt ebenfalls Auftrieb verleihen. Vor allem Meme-Coins können bereits jetzt erste - mitunter starke - Gewinne erfahren und gerade Presale-Projekte wie Crypto All-Stars ($STARS) erfahren unerwartet starke Zuflüsse.

