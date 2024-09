In Zeiten, in denen immer mehr Menschen ihre Geldanlagen selbst in die Hand nehmen, rücken Broker-Aktien zunehmend in den Fokus. Broker verdienen nicht nur an den Kommissionen, die Kunden zahlen, sondern auch an Zinsen und weiteren Einnahmequellen wie Kickbacks und Payment-for-Order-Flow-Programmen. Besonders mit steigenden Zinsen und wachsenden Handelsvolumina ist das Umfeld aktuell für Broker sehr attraktiv. Hier sind 12 spannende Broker-Aktien, die in diesem Sektor besonders hervorstechen: 1. Robinhood Robinhood ist einer der bekanntesten Neobroker und hat sich durch seine App und das kostenlose Handeln von Aktien einen Namen gemacht. Obwohl das Unternehmen hohe KGVs aufweist, waren die letzten Quartalszahlen stark. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...