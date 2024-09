Boston (ots/PRNewswire) -Relu, Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz für Dentallabore und Dentalsoftwareanbieter, ist stolz darauf, nach dem weltweiten Erfolg im Bereich der kieferorthopädischen und oralchirurgischen Automatisierung seine Expansion in die Vereinigten Staaten bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt beinhaltet die Eröffnung einer neuen Niederlassung am Harvard Square in Boston, die für den 1. Oktober 2024 geplant ist und das Engagement von Relu als Pionier der Dentaltechnologie auf dem weltweit größten Dentalmarkt weiter unterstreicht.Verstärkte Präsenz in den USA zur Stärkung der Kunden- und PartnerbeziehungenDa sich der US-Markt, als das am schnellsten wachsendes Segment von Relu erwiesen hat, erweitert das Unternehmen hier seine Präsenz, um den wachsenden Kundenstamm besser versorgen zu können und eine engere Zusammenarbeit mit Branchenführern zu etablieren. Um die Bedeutung dieser US-Expansion weiter zu unterstreichen und um die Initiative persönlich anzuführen, zieht der CEO und Mitgründer von Relu, Holger Willems, in die USA um."Ich freue mich, mit der Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Boston unsere Expansion in die USA einzuleiten. Unser Schritt in die Vereinigten Staaten, dem weltweit größten Dentalmarkt, ermöglicht es uns, näher an unseren Kunden und Partnern zu sein und die Einführung unserer KI-Lösungen in der Kieferorthopädie und Implantologie zu beschleunigen", erklärt Willems.Beschleunigung des Wachstums durch verlässliche TechnologieDas Herzstück von Relu's Zielen ist ein unermüdliches Streben nach Innovation, das nicht nur dazu dient den technischen Fortschritt voranzutreiben, sondern auch dazu dient, zahnärztliches Personal zu befähigen, die Patientenversorgung neu zu definieren. Der Relu® Engine steht für dieses Streben und transformiert komplizierte Arbeitsabläufe mit bahnbrechender Effizienz und Genauigkeit. Diese Hingabe an praktisch anwendbare und wirkungsvolle Technologie ebnet den Weg für den gemeinsamen Erfolg der gesamten Branche.Philip Toh, ehemaliger Strategy Director bei Henry Schein, Präsident von The Smilist und Vorstandsmitglied bei Relu, kommentiert zum Potenzial dieser Expansion: "Mit dem Schritt von Relu in die USA sprechen wir nicht nur über Marktwachstum, sondern schaffen die Voraussetzungen für eine Revolution in der zahnmedizinischen Versorgung. Die Nähe zu unserer Nutzerbasis wird unsere Innovationen mit Erkenntnissen aus der realen Welt bereichern, so dass jede Weiterentwicklung zutiefst relevant und unmittelbar wertvoll ist."Über ReluRelu wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Zahnbehandlungen schneller und sicherer zu machen. Das Unternehme setzt fortschrittliche Technologie wie Computer Vision und KI ein, um manuelle Arbeitsabläufe zu automatisieren. Die Relu® Engine und der Relu® Creator werden täglich von Dentallaboren und Softwarepartnern für mehr als tausend kieferorthopädische und implantologische Behandlungen eingesetzt. Relu hat seinen Hauptsitz in Leuven, Belgien, und ein Büro in Boston, MA, USA. Erfahren Sie mehr unter relu.eu©2024 ReluPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2503222/Relu.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2038266/4905896/Relu_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/relu-global-fuhrend-in-der-ki-basierten-automatisierung-im-dentalbereich-expandiert-in-die-vereinigten-staaten-302245542.htmlPressekontakt:Holger Willems,info@relu.eu,+32 476 04 30 52Original-Content von: Relu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176163/5862964