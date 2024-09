EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Kapitalmarkttag

NFON AG präsentiert strategische Ausrichtung und Mittelfristprognose auf Capital Market Day 2024



NFON strebt an, seine Position als führender Anbieter integrierter Cloud-Businesskommunikation in Europa durch verstärkte KI-Integration wieder zu festigen. Mit dem neu formierten, erfahrenen Führungsteam leitet NFON die Innovations- und Transformationsreise mit dem Fokus auf KI-basierte Businesskommunikationslösungen.

Das Unternehmen plant, bis 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15 % zu erreichen. München, 12. September 2024 - Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, hat im Rahmen ihres diesjährigen Capital Market Day ihre strategischen Initiativen und die Mittelfristprognose vorgestellt. Die Veranstaltung bot Investoren und Analysten einen umfassenden Einblick in die aktuellen Transformationsprozesse und die Wachstumsziele des Unternehmens. Strategische Ausrichtung und Fokus auf KI-Innovationen Chief Executive Officer (CEO) Patrik Heider erläuterte das Selbstverständnis von NFON, seine Position als innovativer Vorreiter im Bereich der integrierten Cloud-Businesskommunikation in Europa wieder zu erreichen und nachhaltig zu festigen. Ein zentraler Aspekt dieser Strategie ist die verstärkte Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in das Produktportfolio, um den dynamischen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Chief Technology Officer (CTO) Andreas Wesselmann betonte die Bedeutung der KI-Technologie für die Innovations-Transformation. Im Mittelpunkt steht dabei der ganzheitliche Blick auf alle Unternehmensbereiche. Dabei steht immer ein konkreter geschäftlicher Mehrwert für Kunden, Partner und Mitarbeitende im Fokus. Die kürzlich erfolgte Übernahme von botario erweitert die KI-Expertise und ergänzt das Lösungsportfolio um innovative KI-Funktionen. Finanzielle Entwicklung und Mittelfristprognose Neben den technologischen Einblicken gab CEO Patrik Heider zudem einen Überblick über die finanziellen Perspektiven von NFON. Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds bestätigt das Unternehmen seine Ziele für nachhaltig profitables Wachstum. Für 2024 wird ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, während bis 2027 ein zweistelliges Umsatzwachstum angestrebt wird. Die wiederkehrenden Umsätze, die den Großteil der Einnahmen ausmachen, sollen weiterhin über 90 % des Gesamtumsatzes betragen. Für 2024 wird ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Mio. EUR prognostiziert, und bis 2027 wird eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15 % erwartet. Weitere Informationen und Materialien Eine Aufzeichnung der Veranstaltung sowie die vollständige Präsentation stehen auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Kontakt Investor Relations NFON AG Friederike Thyssen Vice President Investor Relations & Sustainability +49 89 453 00-449 ir-info@nfon.com Medienkontakt NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 453 00-121 thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.



