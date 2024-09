Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Forschungs- und Analyselösungen lässt die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 6.000 steigen

Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-, Analyse-, Talent- und Technologielösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, ist seit 18 Monaten mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von Permira verwaltet werden, und hat in dieser Zeit ein weiteres, nachhaltiges Wachstum verzeichnet. Acuity hat im vergangenen Jahr über 100 neue Kunden in wichtigen Märkten gewonnen und viele bestehende Kundenbeziehungen ausgebaut. Darüber hinaus hat Acuity in strategische Initiativen investiert, um seine Marktposition weiter zu stärken und sein Dienstleistungsangebot für seine Kunden zu verbessern.

Acuity ist nun in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Costa Rica, Sri Lanka, Indien, China, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und betreut 650 Kunden aus dem gesamten Spektrum der Finanzdienstleistungen, darunter Banken, Vermögensverwaltungen, Private Equity und Venture Capital, Hedgefonds und Beratungsunternehmen.

Das Wachstum von Acuity wurde durch die am 1. Juli 2024 erfolgte Übernahme der PPA Group, einem technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Deutschland und der Schweiz, weiter vorangetrieben. Die Übernahme ermöglicht es Acuity, seine bestehenden Angebote mit den Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von PPA zu integrieren. Diese ermöglichen die Extraktion und Formatierung von Daten, um Kreditentscheidungen zu beschleunigen. Der Schritt stärkt auch die Präsenz von Acuity in wichtigen europäischen Märkten.

Acuity konzentriert sich weiterhin auf seine Daten- und Technologiedienstleistungen (DTS), die KI und maschinelles Lernen nutzen, um Finanzinstituten zu helfen, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Wachstum zu fördern. Diese Initiative umfasst die Verbesserung der digitalen Transformationsdienste, die von einem globalen Team von Technologen und Branchenspezialisten unterstützt werden.

Acuity treibt auch sein Engagement für die Nutzung von KI und Large Language Model (LLM)-Fähigkeiten sowohl für Kunden als auch innerhalb des Unternehmens voran. Ein bemerkenswerter Meilenstein ist die kürzlich erfolgte Einführung von CreditPulse, seiner neuen Lösung für die Steuerung von Kreditrisiken. CreditPulse integriert generative KI, um die Risikoerkennung und das Portfoliomanagement für Finanzinstitute zu verbessern.

"Wir sind sehr stolz auf die Erfolge von Acuity im Jahr 2024, sowohl auf die Erweiterung unseres Kundenstamms als auch auf die Stärkung unserer globalen Präsenz durch strategische Übernahmen und organisatorische Veränderungen", so Robert King, Chief Executive Officer von Acuity Knowledge Partners. "Mit Blick auf den Rest des Jahres freuen wir uns auf die weitere Integration von KI in unser Serviceangebot, die messbare Ergebnisse liefert. Wir machen große Fortschritte, wenn es darum geht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ein neues Maß an Produktivität und Erkenntnissen zu erreichen."

Acuity verfügt heute über mehr als 6.000 hochqualifizierte Teammitglieder in seinem globalen Netzwerk von Niederlassungen. Das Unternehmen hat 2024 mehrere wichtige Führungswechsel vorgenommen, um seine globalen Aktivitäten zu stärken. Jon O'Donnell, zuvor Managing Partner bei IBM, wurde zum Chief Operating Officer ernannt und bringt seine umfassende Erfahrung in der Bereitstellung von Technologiedienstleistungen und -lösungen für Finanzinstitute ein.

Joyce Church wurde als Personalleiterin ebenfalls in das Führungsteam von Acuity berufen. Aus ihren früheren Tätigkeiten in der Private-Equity-Branche bringt sie umfangreiche Erfahrungen in der Förderung von operativen Spitzenleistungen und Wachstum mit.

Doug Bowers, ehemaliger CEO der Banc of California, kam als neuer Senior Advisor an Bord und berät nordamerikanische Bankinstitute zu den verschiedenen Angeboten, die Acuity bereitstellen kann und die darauf abzielen, die Effektivität und Effizienz von Banken zu steigern.

Sumit Chhabra wurde zum Chief Delivery Officer befördert und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Servicebereitstellung in den globalen Märkten sowie auf die Entwicklung neuer Dienstleistungen. Darüber hinaus hat Chanakya Dissanayake eine neue Rolle als Geschäftsführer und Head of Delivery Strategic Initiatives übernommen und damit seine Verantwortung für die Förderung des Wachstums des gesamten Dienstleistungsportfolios erweitert.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen 2024 die folgenden Branchenauszeichnungen:

Portfolio-Management-System des Jahres bei den Private Equity Wire European Credit Awards 2024

Best Performing Company 2024 in der Kategorie Business Process Outsourcing bei den Megabuyte50 Awards

iF Design Award 2024 in der Kategorie Service Design für BEAT BankerHub

Anerkennung als Gold Employer durch das CFA Institute CFA Society India

Ausgezeichnet mit dem "Best CSR Project of the Year 2024" Award für seine digitale Bildungsinitiative

Aufnahme in die Liste der 20 besten Arbeitgeber der Association of International Certified Professional Accountants (AICPA CIMA) Sri Lanka

Avadhesh Dixit, Chief Human Resources Officer, Acuity Knowledge Partners, fügte hinzu: "Acuity hat sich der Aufgabe verschrieben, ein strategischer und zuverlässiger Partner für unsere Kunden und ein großartiger Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter zu sein. Wir ziehen die besten Talente in allen Märkten, in denen wir tätig sind, an und fördern sie. Wir werden auch in Zukunft allen Mitarbeitern von Acuity eine Plattform bieten, um herausragende Leistungen zu erbringen und neue Maßstäbe für die Mitarbeitererfahrung in der Branche zu setzen."

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-, Analyse-, Talent- und Technologielösungen für den Finanzdienstleistungssektor, darunter Vermögensverwalter, Unternehmens- und Investmentbanken, Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, Hedgefonds und Beratungsunternehmen. Sein globales Netzwerk von mehr als 6.000 Analysten und Branchenexperten unterstützt in Verbindung mit der firmeneigenen Technologie 650 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und ihr Humankapital freizusetzen, die Erträge zu steigern und die Abläufe zu verändern. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist weltweit an 16 Standorten vertreten.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe (Equistone) als separates Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das als Minderheitsaktionär investiert bleibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuitykp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

