Düsseldorf (ots) -Das Beste im Herbst? Kürbis natürlich! Passend dazu launcht das Gewürzunternehmen Just Spices den Kürbis Allrounder in einer herbstlichen Special Edition. Ob als geheime Zutat in der Kürbissuppe, leckeres Kürbisrisotto oder ganz klassisch als Ofenkürbis - die limitierte Edition macht jedes Gericht besonders. Der Kürbis Allrounder als Herbst Edition ist ab dem 12. September für 4,99 Euro auf justspices.de sowie im Einzelhandel bei u.a. Rewe, Edeka, Globus, Wasgau oder Bünting erhältlich.Mit innovativen Gewürzmischungen aus 100 % natürlichen Zutaten inspiriert Just Spices seine Kunden, tagtäglich in der Küche kreativ zu werden und jedes Gericht noch leckerer zu machen. Ob gemeinsam, für andere oder für sich selbst: Kochen macht endlich wieder richtig Spaß. Und das seit nunmehr 10 Jahren. Passend zum Jubiläum des Unternehmens erstrahlt der Kürbis Allrounder in einem bunten Design, das perfekt zur gemütlichen Jahreszeit passt. Mit der Kombination aus u.A. Rosa Kristallsalz, Kurkuma, Chili, Koriander und Zimt gibt die Gewürzmischung allen Kürbisgerichten eine süß-scharfe Note. Egal ob als Suppe, auf dem Ofen oder im Risotto - Kürbis ist der Gemüse-Star im Herbst.Just Spices feiert 10-jähriges JubiläumSeit ganzen zehn Jahren machen die bunten Dosen in tausenden Küchen jedes Gericht noch leckerer. Passend zum Jubiläum läutet das Unternehmen eine neue Ära ein und präsentiert sich in einem neuen, noch moderneren Auftritt. Sowohl das Dosendesign als auch die Website erstrahlen in einem neuen Look. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf eine klare und reifere Markenidentität, um noch näher an den Bedürfnissen seiner Kunden zu sein und noch bessere Geschmackserlebnisse zu bieten. Begleitet wird das 10-jährige Jubiläum zusätzlich mit vielen Aktionen. Von Gewinnspielen auf den eigenen Kanälen des Gewürzunternehmens bis zum Launch der beliebten Adventskalender oder der Special Edition des Kürbis Allrounders.Pressekontakt:Just Spices GmbHpresse@justspices.deOriginal-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139886/5862988