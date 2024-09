Baierbrunn (ots) -Wort & Bild-Initiative "Über Medikationsfehler reden" für mehr Patientensicherheit und @apotheken_umschau, der Instagram-Kanal der Apotheken Umschau, werden mit begehrtem Branchen-Preis ausgezeichnetBei der Vision.A Zukunftskonferenz vonApotheke Adhoc, konnte sich gestern Abend die Wort & Bild Verlagsgruppe über einen Riesenerfolg freuen: In der Kategorie "Bester Healthcare Content" gab es den Vision.A Award in Gold für den Auftritt von @apotheken_umschau, den Instagram-Kanal der Apotheken Umschau, den die Vita Health Media GmbH im Auftrag des Wort & Bild Verlags pflegt. Silber gab es für die Initiative "Über Medikationsfehler reden" in der Kategorie "Engagement für die Apotheke".Überreicht wurden die Preise im Wintergarten Varieté in Berlin an Jan Wagner, Apotheken-Vertriebsexperte und Geschäftsführer beim Wort & Bild Verlag, und Prof. Dr. Kai Kolpatzik, Chief Scientific Officer des Wort & Bild Verlags, der die Initiative "Medikationsfehler" aus der Taufe gehoben hat.Engagement für Apotheke vor Ort bei jungen Zielgruppen"Instagram ist ein idealer Weg, um der jungen Zielgruppe Gesundheitskompetenz zu vermitteln und ihnen die Leistungen der Apotheke vor Ort nahezubringen. Selbst komplizierte medizinische Sachverhalte werden auf dem Apotheken Umschau-Kanal anschaulich, leicht verständlich und unterhaltsam erklärt. Und die Apotheke vor Ort wird damit als nahbare, hilfreiche und unersetzliche Institution unseres Gesundheitswesens verankert. Diesen Vorteil sehen auch die vielen Apothekenteams, die unserem Kanal begeistert folgen und den Content in ihren eigenen Kanälen teilen. Er ergänzt damit perfekt die Inhalte der Apotheken Umschau in Print und Online", sagt Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken unserem Kunden Wort & Bild Verlag für das Vertrauen und diesen spannenden Auftrag."Patientensicherheit erhöhen - Menschenleben retten"Diese begehrte Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserer Initiative 'Über Medikationsfehler reden' ein ganz wichtiges Thema unserer Partner, den Apotheken in Deutschland, angesprochen haben. Apotheken sind eine zentrale Säule unseres Gesundheitssystems. Gerade mit den pharmazeutischen Dienstleistungen, wie der Medikationsberatung, tragen sie dazu bei, tagtäglich die Patientensicherheit zu erhöhen und Menschenleben zu retten. In der Initiative haben wir unsere gesamten Kräfte und Netzwerke gebündelt und eine Millionen-Leserschaft erreicht: in der breiten Bevölkerung ebenso wie in der Politik, unter Ärzt:innen, Apotheker:innen, Pfleger:innen und Krankenhauspersonal. Ganz herzlichen Dank deshalb an dieser Stelle auch nochmal an alle Beteiligten, allen voran den Menschen, die über eigene Fehler und Lösungswege offen gesprochen haben und so mithelfen, dass Fehler zukünftig vermieden werden können", so Prof. Dr. Kai Kolpatzik, Chief Scientific Officer Wort & Bild Verlag.Mehr zur Initiative "Über Medikationsfehler reden" finden Sie unter:www.richtig-einnehmen.de und sämtliche Presseunterlagen zur Kampagne finden Sie unter https://www.wortundbildverlag.de/downloads.Zum Instagram-Account der Apotheken Umschau geht's hier:https://www.instagram.com/apotheken_umschau/?hl=dePressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5862986