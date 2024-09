New York (www.fondscheck.de) - Global X ETFs Europe hat den Global X Artificial Intelligence UCITS ETF ((ISIN IE0000XTDDA8/ WKN A40E7C) und Global X Defence Tech UCITS ETF (ISIN IE000JCW3DZ3/ WKN A40E7A) aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...