KI-Coin Prognose: Experte sieht kommende Kursexplosion für FET-Token auf 3-US-Dollar-Niveau

Wohl keine Technologie beschäftigt die Technik-Branche so stark wie die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI). Dies betrifft selbst die Krypto-Welt, denn eine Vielzahl an Projekten setzt auf den Einsatz von KI-Komponenten. Eine der größten Kryptowährungen in dieser Sparte ist die Artificial Superintelligence Alliance (FET).

In den letzten Tagen konnte genau dieser FET-Token auf sich aufmerksam machen, denn mit einem unerwartet starken Kursanstieg gehört der Coin aktuell zu den größten Gewinnern am Markt. Jetzt hat ein Krypto-Analyst erkannt, wie weit die aktuelle Bullenrallye noch gehen kann und welches Preisniveau für den FET-Token realistisch ist.

Zukünftiges 3-Dollar-Niveau: Verdoppelt sich der FET-Preis erneut?

Noch vor einem Monat wurde der FET-Coin zu einem Preis von 0,80 US-Dollar gehandelt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der FET-Kurs allerdings bei einem Niveau von 1,44 US-Dollar und hat sich damit innerhalb von vier Wochen fast verdoppelt.

Bereits Ende August erklärte der Krypto-Analyst "World Of Charts" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass der FET-Preis auf bis zu 3 US-Dollar steigen wird, sobald die Marke von 1,50 US-Dollar überschritten wurde. Damals prallte der Kurs allerdings an dieser Widerstandsmarke ab und fiel zunächst auf unter 1,10 US-Dollar. Jetzt steigt er allerdings wieder und "World Of Charts" wiederholt seine FET Prognose noch einmal.

$Fet Fet So Far So Good 50% Profit So Far Now Testing Key Resistance Successful Breakout Can Send It Towards All Time in Matter Of Days Send It Towards 3$ https://t.co/A4IyjbENaS pic.twitter.com/ey15R7Eq6b - World Of Charts (@WorldOfCharts1) September 12, 2024

Außerdem geht er davon aus, dass bei einem so bullishen Kursanstieg innerhalb von wenigen Tagen das bisherige Allzeithoch übertroffen wird. Zuletzt konnte der FET-Coin im März 2024 einen Preis von 3,45 US-Dollar erzielen.

Bereits im Juni 2024 ist der aktuelle FET-Token aus einem Zusammenschluss mehrerer KI-Projekte hervorgegangen: SingularityNET, das Ocean Protocol und Fetch.ai haben sich zur Artificial Superintelligence Alliance zusammengeschlossen und werden seitdem gemeinsam unter dem FET-Token gehandelt. Dabei versteht sich dieser Bund als weltweit größte unabhängige Open-Source-Einheit der KI-Forschung. Zusammen möchten die Unternehmen an der Entwicklung von dezentralen "Artificial General Intelligence" (AGI) arbeiten und sogar künstliche Superintelligenzen erstellen.

Allerdings stehen viele KI-Projekte noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung, sodass Anleger - abgesehen von gelegentlichen Spekulationsblasen - noch recht lange darauf warten müssen, um tatsächliche Gewinne mit diesen Konzepten zu erzielen. Angesichts dessen zeigen sich Investoren unsicher und zurückhaltend gegenüber den KI-Projekten und konzentrieren sich aktuell immer öfter auf Meme-Coins, die über den klassischen Ansatz hinaus auf innovative Ideen und Technologien setzen.

Weltweit erster Layer-2-Meme-Coin: Pepe Unchained bietet doppelte Staking-Belohnung

Der große Vorteil von Solana-Meme-Coins gegenüber den Ethereum-Pendants liegt hauptsächlich darin, dass die Solana-Blockchain schnell und günstig agiert und damit auch für Kleinanleger interessant ist. Ethereum hingegen ist langsam und wesentlich teurer, wodurch viele Meme-Coin-Projekte in den letzten Monaten lieber über die Solana-Chain gelaufen sind.

Genau das möchte Pepe Unchained ($PEPU) allerdings ändern, denn der Layer-2-Token setzt zwar auf Ethereum auf, bietet mit seiner eigenen Blockchain-Variante jedoch bis zu 100-mal schnellere Transaktionen zu wesentlich günstigeren Preisen. Damit tritt der $PEPU-Token nicht nur in direkte Konkurrenz mit den Solana-Meme-Coins, sondern möchte langfristig sogar den PEPE-Token übertreffen können.

Klicke hier, um die Pepe Unchained Presale-Webseite aufzusuchen!

Im aktuell laufenden Presale konnte Pepe Unchained fast 13 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Dies zeigt ganz klar das große Interesse an dem Layer-2-Ökosystem und dürfte auch auf die hohe Staking-Rendite zurückzuführen sein, die das Projekt bietet: Satte 159 Prozent an jährlicher prozentualer Rendite (APY) können Anleger derzeit erhalten, wenn sie jetzt in den $PEPU-Token investieren und diesen direkt im Presale-Staking anlegen.

Ebenfalls interessant: Die Entwickler haben langfristige Pläne, denn es soll ein ganzes Ökosystem rund um den jungen Meme-Coin entstehen. Dies könnte mit Hinblick auf die hohe Geschwindigkeit und geringe Kosten des Projekts funktionieren. Anleger sollten also unbedingt das Projekt im Auge behalten und rechtzeitig investieren, um potenzielle Gewinne zu erhalten.

Investiere noch heute in den $PEPU-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.