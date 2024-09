Die PayPal-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit robust und notierte zuletzt bei 68,90 USD. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf bleibt der Kurs stabil, mit einem 52-Wochen-Hoch von 74,40 USD in greifbarer Nähe. Die anhaltende Beliebtheit des Zahlungsdienstleisters in Deutschland, wo jeder vierte im Online-Handel ausgegebene Euro über PayPal fließt, unterstützt diese positive Entwicklung. Die schnelle Abwicklung und der Komfort werden als Hauptgründe für den Erfolg genannt.

Datenschutz im Fokus

Allerdings werfen Experten Fragen zum Umgang mit persönlichen Daten auf. PayPal speichert nicht nur Transaktionsdaten, sondern teilt diese auch mit zahlreichen Drittunternehmen. Dies geschieht laut Unternehmen zur Betrugsprävention und Personalisierung von Werbung. Trotz dieser Bedenken prognostizieren Analysten für 2024 einen Gewinn von 4,41 USD je Aktie, was das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell von PayPal unterstreicht.

Anzeige

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...