Berlin/Wien (ots) -Der internationale Boutique Verlag des Verlegers Alexander Geringer hat einen neuen Eigentümer.Jürgen Ulrich, Inhaber des international agierenden Medienunternehmens Living LifeStyle Group und ein erfahrener Verlagsmanager mit über 20 Jahren Expertise, bis 2021 in führenden Positionen im internationalen Umfeld von Hubert Burda Media, übernimmt das renommierte Boutique-Medienhaus, das das erfolgreiche Lifestyle- und Designmagazin H.O.M.E. und das Modemagazine flair herausgibt."ahead media und insbesondere die Marke H.O.M.E. haben sich über die Jahre als wegweisende Plattformen in den Bereichen Design, Architektur und Lifestyle etabliert. Die Themenkompetenz im Luxusstandard spiegelt sich in einer hohen Reichweite und Interaktion der Leser mit der Marke H.O.M.E. in der für die Werbepartner relevanten Kernzielgruppe. Diese führende Position bauen wir aus ", erklärt Jürgen Ulrich.Verleger Alexander Geringer: "Wir haben geliefert und mit H.O.M.E. und flair eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Ich freue mich 29 Jahre Taktgeber und Innovator von ahead media gewesen zu sein, nun wird das nächste grosse Kapital von H.O.M.E. geschrieben".Die Übernahme markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen Entwicklung von ahead media, die nicht nur die Marke H.O.M.E., sondern das gesamte Unternehmen auf eine nachhaltige und zukunftsorientierte Erfolgsspur bringt."Ich freue mich darauf, mit einem dynamischen Team zusammenzuarbeiten, das genauso leidenschaftlich wie ich daran glaubt, ahead media zu einem noch stärkeren Player im Medienmarkt zu machen", betont Jürgen Ulrich.Die ahead media Gruppe steht vor einem besonderen Jahr, in dem das 25-jährige Jubiläum von H.O.M.E. Deutschland gefeiert wird. Ein Highlight wird das H.O.M.E. Haus 2025 von COOP HIMMELB(L)AU sein - ein einmaliges, innovatives Kommunikationsmodell für Design und Architektur in 3D-Visualisierung und VR-Tour. Zusätzlich wird im März 2025 das 25-jährige Bestehen der Möbelmesse H.O.M.E.D.E.P.O.T. in Wien gefeiert. Im September 2025 feiert die ahead media Gruppe dann ihr 30-jähriges Bestehen.Jürgen Ulrich plant, die Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben und innovative Geschäftsmodelle zu implementieren, die die Marke H.O.M.E. in eine neue Ära führen. Die Schaffung neuer auf die Marke und rund um das Printmagazin zugeschnittene digitale Angebote und Formate, eine stärkere Internationalisierung sowie die Vertiefung der Beziehungen zu Lesern und Werbepartnern stehen im Fokus der Strategie.Der sanfte Übergang wurde in den letzten Monaten sorgfältig vorbereitet, um die Kulturdynamik von ahead media zu bewahren. Angelika Müller, Herausgeberin von H.O.M.E. Deutschland, sowie Desirée Treichl-Stürgkh, Editorial Director und Herausgeberin von H.O.M.E. Österreich, stehen Jürgen Ulrich weiterhin mit ihrer Energie und Kompetenz zur Seite. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen und es wurden neue Kräfte im Marketing Sales eingestellt, darunter Philip Schmalzl in Berlin und Andrea Busta in Wien.Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart.