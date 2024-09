Mainz (ots) -Drei Wochen nach der Doppelwahl in Sachsen und Thüringen geht mit Brandenburg das Wahljahr 2024 in die letzte Runde. Das ZDF berichtet am Sonntag, 22. September 2024, ab 17.40 Uhr live aus dem Wahlstudio in Potsdam. In der Woche vor dem Wahl-Sonntag sendet das "heute journal" live aus Cottbus und das "ZDF-Morgenmagazin" mit "moma vor der Wahl" live aus Potsdam.Am 22. September 2024 wählen die Brandenburger ihren neuen Landtag. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte sind zwischen der Uckermark im Norden und der Lausitz im Süden zur Wahl aufgerufen. Der Wahlabend verspricht Spannung: Wird die AfD nach Thüringen auch in Brandenburg stärkste Kraft? Oder gelingt der SPD wie bei der letzten Landtagswahl ein überraschender Wahlsieg? Ist eine Regierungsmehrheit ohne BSW und AfD möglich? Und erreicht die Linkspartei die erforderliche Fünf-Prozent-Hürde? All das und mehr hat Chefredakteurin Bettina Schausten im ZDF-Wahlstudio in Potsdam im Blick. Im Wahlstudio sind bei ihr Landes- und Bundespolitiker mit ersten Reaktionen zu Gast. Außerdem im Wahlstudio Parteienforscher Karl-Rudolf Korte, der die Ereignisse des Wahlabends einordnet. Die aktuellen Hochrechnungen liefern der Leiter des "heute-journal", Stefan Leifert, und die Forschungsgruppe Wahlen."heute journal" und "heute journal update" live aus CottbusAm Dienstag, 17. September 2024, 21.45 Uhr im ZDF, begrüßt Moderator Christian Sievers die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem "heute journal" live aus dem "Bunten Bahnhof" in Cottbus. Ebenfalls von dort berichtet am selben Abend ab 0.30 Uhr auch das "heute journal update" mit Christoph Wiesel."moma vor der Wahl" live aus Potsdam"ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn meldet sich am Freitag, 20. September 2024, live aus dem Ristorante il Teatro in Potsdam. In jeder halben Stunde zwischen 5.30 und 9.00 Uhr interviewt er dort die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Brandenburg: Péter Vida (BVB/Freie Wähler), Sebastian Walter (Die Linke), Antje Töpfer (Grüne), Hans-Christoph Berndt (AfD), Jan Redmann (CDU), Dietmar Woidke (SPD), Robert Crumbach (BSW). Weitere Gesprächspartnerin in der Sendung: Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg."Ick kandidiere" - Doku zum Wahlkampf in BrandenburgZu "moma vor der Wahl" aus Potsdam steht ab Freitag, 20. September 2024, auch die zweiteilige Dokumentation "Ick kandidiere - Wahlkampf in Brandenburg" in der ZDFmediathek zur Verfügung. Die Autoren Lars Seefeldt und Bernd Benthin begleiten in den zweimal 15-minütigen Dokus insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten in deren Landtagswahlkampf.Wahlabend online in der ZDFmediathek und auf ZDFheuteDer gesamte Wahlabend ist live in der ZDFmediathek zu verfolgen. Neueste Entwicklungen, Analysen und Erklärgrafiken sind jederzeit abrufbar auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf den ZDFheute-Kanälen bei Instagram und Facebook. In den "heute"-Nachrichten im ZDF um 19.00 Uhr und in der ZDFmediathek gibt es am Wahlabend die Runde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten."Politbarometer Extra" zu der Wahl in BrandenburgEin "Politbarometer Extra" zur Wahl in Brandenburg veröffentlicht das ZDF am Freitag, 13. September 2024. Zudem gibt es im "heute journal" am Donnerstag, 19. September 2024, 21.45 Uhr im ZDF, ein weiteres Politbarometer Extra" zur Wahl in Brandenburg."Länderspiegel" mit Schalte ins ZDF-WahlstudioÜber den Wahlkampfendspurt in Brandenburg berichtet am Samstag, 21. September 2024, 17.05 Uhr, der "Länderspiegel" im ZDF. Moderatorin Yve Fehring wird dann bereits zu Bettina Schausten und Stefan Leifert ins ZDF-Wahlstudio nach Potsdam schalten.KontaktBei Fragen zum "heute journal", zu "moma vor der Wahl" und zum Wahl-Sonntag im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Wahlsendungen im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahl2024) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zur Wahl in Brandenburg (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-in-brandenburg).Hier finden Sie auf ZDFheute Infos zur Landtagswahl in Brandenburg (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/landtagswahl-brandenburg-104.html).Hier finden Sie das "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-morgenmagazin) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "Deutschland, warum bist Du so?" (https://www.zdf.de/politik/deutschland-warum-bist-du-so/eva-schulz-in-brandenburg-deutschlands-neue-boomregion-100.html) zu Brandenburg.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5863087