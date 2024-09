Kaiserslautern (ots) -Versicherungen sind ein lästiges Thema - es zu ignorieren, kann Unternehmern jedoch schnell die Existenz kosten. Als Versicherungsexperten und unabhängige Makler haben Eric Ebling, Damir Kladnicanin und David Brack es sich mit der Complete Finance Group zur Aufgabe gemacht, Gewerbetreibende mit individuellen Versicherungskonzepten optimal abzusichern. Wie weit ihre Dienstleistung reicht, was sie grundlegend von anderen Anbietern unterscheidet und welche Mission sie mit ihrer Arbeit verfolgen, verraten die Experten in diesem Artikel.Kaum ein Unternehmer beschäftigt sich gern mit dem Versicherungsschutz seines Betriebes. Sind die notwendigen Verträge erst einmal geschlossen, rückt das Thema in der Regel schnell aus dem Fokus. Sich auf eine unzureichende Absicherung zu verlassen und zu hoffen, dass nichts passiert, ist jedoch keine gute Taktik. Insbesondere im gewerblichen Bereich lauern unzählige Risiken, die im Ernstfall schnell zu Schäden in Millionenhöhe führen können. Sobald ein Unternehmen wächst, neue Geschäftsfelder dazu kommen oder sich andere Bedingungen verändern, sind immer auch eine entsprechende Anpassung des Versicherungsschutzes sowie die Überprüfung bestehender Verträge notwendig. Andernfalls drohen große potenzielle Gefahren und es werden hohe Beiträge für Versicherungen gezahlt, die im Schadensfall nicht greifen. "Viele Unternehmer wissen nicht einmal, ob sie richtig abgesichert sind", erklärt Eric Ebling von der Complete Finance Group. "Sie verdrängen das Thema und hoffen, dass alles gut geht.""Weil zum einen ein lückenloses Versicherungskonzept wichtig ist, aber zum anderen niemand Lust hat, sich darum zu kümmern, bildet unsere Dienstleistung die perfekte Schnittstelle", ergänzt sein Geschäftspartner Damir Kladnicanin. Gemeinsam mit dem dritten Gesellschafter David Brack führen sie die Complete Finance Group, mit der sie Unternehmen als unabhängige Versicherungsmakler intensiv beraten und gegen potenzielle Gefahren umfangreich absichern. Mit großer Expertise und komplett digitalisierten Prozessen helfen Eric Ebling, Damir Kladnicanin und David Brack Gewerbetreibenden in ganz Deutschland dabei, sich hinsichtlich des Versicherungsschutzes für ihr Unternehmen optimal aufzustellen und die Verträge langfristig aktuell zu halten. Als absolute Experten der Branche nehmen die Versicherungsmakler ihren Kunden damit nicht nur eine ungeliebte, aber wichtige Aufgabe ab, sondern begleiten sie auch als langfristiger Wachstumspartner.Starker Partner mit individuellen VersicherungskonzeptenDie potenziellen Gefahren, denen Gewerbetreibende unterliegen, sind vielfältig. Neben Bränden im Geschäftsgebäude oder der Produktionshalle, Forderungsausfällen bei großen Kunden oder Haftungsfällen nimmt vor allem die Gefahr von Cyberangriffen drastisch zu. "Sowohl die Häufigkeit als auch die Schadenshöhe der digitalen Angriffe steigen stark an", verrät David Brack. "Mittlerweile sind neun von zehn Unternehmen betroffen - eine Versicherung gegen Cyberangriffe besitzen jedoch die wenigsten." Damit ihre Kunden nicht von einer unerwarteten Gefahr überrascht werden, nehmen Eric Ebling, Damir Kladnicanin und David Brack sich zu Beginn der Zusammenarbeit viel Zeit, um den Kunden und sein Unternehmen persönlich kennenzulernen und darauf aufbauend ein allumfassendes Versicherungskonzept erstellen zu können.Im Anschluss stehen die Versicherungsmakler den Unternehmen mit ihrem zuvorkommenden Service zur Seite und sorgen dafür, dass das Versicherungskonzept stets aktuell und bestmöglich aufgestellt ist. "Uns liegt es sehr am Herzen, unsere Kunden langfristig optimal zu betreuen und gemeinsam mit ihnen zu wachsen und zu skalieren", verrät Damir Kladnicanin. So leistet die Complete Finance Group auch im Schadensfall schnelle Unterstützung und hilft den Unternehmen während des gesamten Prozesses bis zur Schadensregulierung. Die zahlreichen Top-Bewertungen auf Google spiegeln wider, dass die drei Versicherungsmakler neben einer hohen Fachkompetenz auch die nötige Nahbarkeit mitbringen, um auch einmal schwere und trockene Themen wie Versicherungen für ihre Kunden verständlich zu machen - eine Tatsache, die von Kundenseite her sehr geschätzt wird.Die Makler von morgen - mit Expertise und Innovation zu optimalen Versicherungslösungen für UnternehmenDarüber hinaus heben Eric Ebling, Damir Kladnicanin und David Brack sich durch den hohen Digitalisierungsgrad ihres Unternehmens von anderen Maklern ab. Mit ihren papierlosen und effizienten Onlinestrukturen, die sowohl in der Beratung als auch in der Produktverwaltung zum Einsatz kommen, sparen sie ihren Kunden viel Zeit und sind in der Lage, deutschlandweit zu beraten. "Dadurch, dass unsere digitale Risikoerfassung für Unternehmen zum Teil KI-gestützt ist, können wir zudem einfache, systemgestützte und günstige Versicherungslösungen finden sowie eine sehr geringe Fehleranfälligkeit garantieren", ergänzt David Brack. Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern und Maklern, die einem Vertrieb angehören, arbeitet die Complete Finance Group dabei bedingungslos unabhängig und stets im Sinne ihrer Kunden.Neben ihrem akademischen Hintergrund teilen Eric Ebling, Damir Kladnicanin und David Brack eine weitere Gemeinsamkeit: Sie alle haben sich aus tiefster Überzeugung und Leidenschaft für die Versicherungsbranche entschieden. Mit mehreren Jahren Erfahrung im Privatkundenbereich und zahlreichen Fortbildungen konnten sich die drei Gesellschafter der Complete Finance Group eine umfangreiche Expertise aufbauen. Diese nutzen sie nun dazu, Unternehmern den Versicherungsbereich komplett abzunehmen, sodass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. "Wir wollen Problemlöser für einen Bereich sein, auf den andere keine Lust haben", verraten die drei Gesellschafter der Complete Finance Group über ihre Mission. "Dabei wollen wir Digitalisierung und Innovation in die von Altmaklern mit Scheuklappen geprägte Branche bringen, offen für neue Wege sein und mit dem Markt und seinen Veränderungen gehen. Für die Unternehmer wollen wir der Makler von morgen sein, bei dem sie nicht nur zufrieden, sondern begeistert sind."Sie wünschen sich einen optimal auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Versicherungsschutz, der Sie vor potenziellen Gefahren und Risiken bewahrt? 