MAN Truck & Bus meldet neue Finanzierungslösungen für Kunden, die Elektro-Nutzfahrzeuge anschaffen wollen. Aktuell läuft daher der Rollout von MAN Financial Services "unter Hochdruck", wie es heißt. Dieser Tage hatte bereits Daimler Truck eine Aufwertung seiner Finanz-Tochter um eMobility-Services publik gemacht. Die Traton-Tochter MAN will auf den Umstand reagieren, dass der Einstieg in die E-Mobilität bei Kunden anfangs für höheren Finanzierungsbedarf ...

