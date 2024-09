© Foto: CHROMORANGE - picture alliance



Offenbar erwägt Russlands Präsident Putin, die Uran-Exporte des Landes einzuschränken. Das verhalf Uran-Aktien am Mittwoch zu einer starken Rallye.Im Bemühen um eine klimaneutrale, möglichst emissionsfreie Energiewirtschaft der Zukunft hat Kernenergie als Brückentechnologie wieder an Bedeutung gewonnen. Laut Angaben des Branchenverbandes World Nuclear Association sind derzeit 60 neue Reaktoren in Bau und weitere 110 geplant. Die weltweiten bekannten und bereits erschlossenen Uran-Vorkommen sind allerdings sehr ungleich verteilt. Der mit Abstand wichtigste Uran-Förderer ist Kasachstan mit einem Weltmarktanteil von 45 Prozent. Dahinter folgen Namibia und Kanada mit rund 12 beziehungsweise 9 …