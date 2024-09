ClimateTech Holding mit Fokus auf Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft sieht signifikantes Potential zur Skalierung und Internationalisierung

Mit einer Finanzierung im mittleren zweistelligem Millionenbereich unter der Federführung einer angelsächsischen Investmentbank geht econnext die nächsten Schritte des geplanten Wachstumskurses an. Die von dem Finanzierungskonsortium bereitgestellten Mittel sollen der ClimateTech Holding unter anderem die geplante Skalierung sowie die Internationalisierung ihrer Tochtergesellschaften ermöglichen.

econnext schafft damit weitreichende Synergieeffekte und Dekarbonisierungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen den Sektoren Industrie, Landwirtschaft, Immobilien und Verkehr, die für rund 80% der Kohlenstoffemissionen weltweit verantwortlich sind. Alle operativen Unternehmen der Gruppe verfügen über innovative Geschäftsmodelle bzw. Technologien und haben hoch angesehene kommerzielle Kunden und strategische Partner gewonnen.

"Diese Finanzierung ist ein wichtiges Element im Hinblick auf die weitere Entwicklung der econnext-Gruppe", sind sich Michael Schneider und Jobst v. Hoyningen-Huene, Co-Gründer und Vorstände der econnext, einig.

Die econnext-Tochtergesellschaften Autarq, Circular Carbon und LUMENION haben unterdessen wichtige Meilensteine in der Unternehmensentwicklung erreicht. So konnte Autarq inzwischen die Produktion des millionsten Solardachziegels bekanntgeben. Circular Carbon evaluiert im Rahmen von mehreren Basic Engineering Projekten gemeinsam mit Großkunden weitere Standorte im In- und Ausland. LUMENION arbeitet aktuell auf die zeitnahe Inbetriebnahme eines großen 20-Megawattstunden-Hochtemperaturspeichers in Norddeutschland hin.

Über econnext AG:

Die 2016 gegründete econnext AG ist die Muttergesellschaft einer diversifizierten Gruppe von ClimateTech-Unternehmen mit Fokus auf Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Als Muttergesellschaft hält die econnext AG Mehrheitsbeteiligungen an der Autarq GmbH (Solardachziegel), der Circular Carbon GmbH (CDR-Technologie für erneuerbare Wärme und Pflanzenkohle aus Abfallstoffen), der ESG Screen17 GmbH (Nachhaltigkeitsscreening für Investmentportfolios), der FLAXTEC GmbH (Solarmodul-Recycling, neben anderen Kreislaufwirtschafts-Technologien), der GRIPS Energy GmbH (erneuerbare Energieversorgung weltweit) und der LUMENION GmbH (erneuerbare Prozesswärme und -kälte durch Energiespeicherung rund um die Uhr) sowie eine Minderheitsbeteiligung an der Ambibox GmbH (E-Mobilität und dezentrale Energiesysteme).

https://econnext.eu

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912247379/de/

Contacts:

Karen Sahnen

E-Mail: karen.sahnen@econnext.eu

econnext AG Tower185 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt