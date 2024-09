"Der Aktionärsbrief"

Die Aktie notiert heute rund 5 % im Plus. Diese Erholung kommt, nachdem der Kurs gestern noch durch eine Meldung von Infineon belastet worden war. Infineon hatte einen Durchbruch in der Fertigung von Galliumnitrid-Chips (GaN) angekündigt. Marktteilnehmer befürchteten, dass Aixtron als Zulieferer von Anlagen für die GaN-Herstellung Marktanteile verlieren könnte. Diese Befürchtungen werden jedoch heute als übertrieben angesehen, was zu der positiven Gegenreaktion beim Aktienkurs führte?.Analysten von Warburg Research und Deutsche Bank blieben optimistisch und bestätigten heute ihre Kaufempfehlungen für Aixtron. Sie sehen die Kursziele weiterhin bei 27,50 € bzw. 30 €. Beide Institute gehen davon aus, dass Aixtron seine Führungsposition im GaN-Bereich trotz der Fortschritte von Infineon behaupten kann. Unterstützt wird der positive Ausblick durch die Erwartung eines starken Marktwachstums im Bereich der Galliumnitrid-Halbleiter, für die Aixtron als wichtiger Zulieferer gilt.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.