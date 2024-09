Gestern gab HelloFresh (HF) bekannt, dass sein CEO Dominik Richter über seine Investmentgesellschaft DSR Ventures ein beträchtliches Aktienpaket im Wert von 10 Mio. EUR außerbörslich zu einem Preis von 6,71 EUR pro Aktie erworben hat. Dies entspricht ca. 1,5 Mio. Aktien. Dieser Kauf sendet ein positives Signal an den Markt, da CEO Richter sein Vertrauen in die Erholung und die Wachstumsaussichten von HF zum Ausdruck bringt. Sein starkes persönliches Commitment kann als Beruhigung und positives Signal gesehen werden, insbesondere für jene Investoren, die ihr Vertrauen in das Unternehmen verloren haben. Diese Nachricht folgt auf die jüngsten Quartalszahlen, die eine positive Entwicklung des Ready-To-Eat-Geschäfts zeigten, das nun der Wachstumsmotor des Unternehmens sein soll. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr Kursziel von EUR 11,00 und ihre BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





