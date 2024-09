Die K+S-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufschwung und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 10,20 Euro. Trotz des jüngsten Tiefstands von 9,97 Euro am 10. September, dem niedrigsten Stand seit 52 Wochen, zeigt sich eine vorsichtige Erholung. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 18,06 Euro, das am 21. September 2023 erreicht wurde, beträgt jedoch immer noch beachtliche 77,10 Prozent.

Herausforderungen und Ausblick

Die anhaltende Schwäche der Kalipreise in den USA und Brasilien belastet weiterhin die Performance des Kasseler Düngemittelherstellers. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine deutlich geringere Dividende von 0,114 Euro pro Aktie, verglichen mit 0,700 Euro im Vorjahr. Trotz dieser Herausforderungen sehen Experten ein mittleres Kursziel von 12,41 Euro, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Die Veröffentlichung [...]

