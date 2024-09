Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine "designierte Pressemitteilung", die das Unternehmen im Hinblick auf den Prospektnachtrag vom 31. August 2023 zu seinem Kurzprospekt vom 3. August 2023 erstellt hat.

CALGARY, AB, 12. September 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Sparte realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass seine Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte der Marke Canna Cabana in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario morgen mit dem Verkauf der exklusiven Rauchgeruch beseitigenden Kerzen der Marke Queen of Bud mit den Kristallen schwarzer Obsidian, Rosenquarz und klarer Quarz (12 Unzen) beginnen werden. Weitere Artikel im Bereich Zippo-Feuerzeuge und eine hochmoderne Auswahl von Pre-Rolls werden in schneller Folge in den Provinzen eingeführt, in denen die Rechtsprechung den Verkauf von White-Label-Cannabisprodukten erlaubt. Diese Ankündigung folgt auf den Abschluss des Erwerbs der Marke, des geistigen Eigentums, der Warenzeichen und sonstiger Vermögenswerte von Queen of Bud durch das Unternehmen im März 2024 und die spätere Entscheidung von Alberta im Mai 2024, den Verkauf von White-Label-Cannabisprodukten zu genehmigen, sodass der größte stationäre Markt des Unternehmens nunmehr für die innovativen Produkte von Queen of Bud offensteht.

"Unsere heutige Ankündigung folgt auf die Entscheidung von Alberta, den White-Label-Verkauf zu erlauben und unterstreicht, wie gut das Timing unseres strategischen Erwerbs der Marke Queen of Bud war. Diese hochgradig differenzierten und einzigartigen Produkte werden dank der Bedachtsamkeit und Sorgfalt unseres Teams ab morgen für unsere ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder auf den Markt gebracht. Neue und innovative Cannabisprodukte wie Raspberry Chocolate Diamond Infused Rose Petal Blunts und ein Mango Honey Live Rosin Chamomile Petal Blunt werden in den kommenden Wochen eingeführt, da diese Produkte von den Großhändlern der Provinz akzeptiert werden", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Ich bin so stolz, diese schön gefertigten und hochmodernen Produkte in unseren Cabanas zu präsentieren. Die Marke Queen of Bud wird in unserer übergreifenden White-Label-Strategie eine wichtige Rolle spielen und eine Chance für höhere Gewinnmargen zur Stärkung unseres Endergebnisses schaffen. Dies wird zur weiteren Diversifizierung unserer Ertragsströme beitragen, während wir darauf hinarbeiten, dass unsere Hausmarken innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre 20-25 % unserer gesamten in den Geschäften verkauften Cannabisprodukte ausmachen", so Herr Grover weiter.

Morgige Einführung der Rauchgeruch beseitigenden Luxus-Kristallkerzen von Queen of Bud

Ab morgen können ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder die Rauchgeruch beseitigenden Kristallkerzen von Queen of Bud kaufen, die mit der Energie von schwarzem Obsidian, Rosenquarz oder klarem Quarz infundiert sind. Diese Rauchgeruch beseitigenden Kerzen sind mit einem zarten Duft versehen und mit echten Kristallen, Blumen und Blattgold dekoriert. Diese Kerzen sind zeitlos und elegant und werden in einer Geschenkbox der Marke Queen of Bud verpackt, was ihnen einen Hauch von Luxus verleiht.

Einführung von Premium-Feuerzeugen und Cannabisprodukten im Herbst 2024

ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder haben demnächst Zugang zu den nachfüllbaren Premium-Feuerzeugen der Marke Queen of Bud. Diese Markenfeuerzeuge werden von Zippo hergestellt, einem Namen, der für den Goldstandard schöner Designs und einen erstklassigen Ruf steht. Zippo ist nicht nur der Hersteller, sondern auch Lizenznehmer der Marke Queen of Bud, was bedeutet, dass diese Produkte nunmehr in seinen exklusiven Frühjahrskatalog aufgenommen werden, der in über 170 Ländern Verbreitung findet. Mit einem Design, das mehr als ein Jahr in Anspruch nahm, wurde jedes Detail dieser Feuerzeuge mit Bedeutsamkeit und Inspiration kreiert.

Die Canna-Cabana-Standorte in Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario werden die Cannabisprodukte von Queen of Bud in den kommenden Wochen einführen. Die folgenden Artikel werden im gesamten Canna-Cabana-Geschäftsnetz eingeführt, zumal sie von den Großhändlern der Provinz akzeptiert werden:

Fit Queen Pre-Workout Minty Lime Zest Pre-Rolls Unser Weg beginnt mit einer Packung Pre-Rolls, die behutsam mit CBD, THCV und Humulen vermischt wurden und mit einem Terpen-Blend von Zesty Mint Lime infundiert sind. Diese Pre-Rolls sind im Viererpack mit 0,5 g erhältlich. Yellow Topaz Live Rosin Chamomile Petal Blunt Dieser handgefertigte Blunt bietet einen geschmeidigen Kamillenblüten-Cone, gepaart mit unserem reichhaltigen Terpen-Blend Mango Honey Bliss. Red Jasper Diamond Infused Rose Petal Blunts Diese fantastischen Rosenblätter-Pre-Rolls werden aus Bio-Rosen handgefertigt und mit dekadenten Raspberry Chocolate Temptation Diamonds infundiert. Clear Quartz & Black Obsidian Diamond Infused Pre-Roll Der klare Quarzkristall mit einer Sativa-dominanten Sorte ist für einen ausgewogenen Effekt mit einem schwarzen Obsidiankristall mit einer Indica-dominanten Sorte gepaart. Rose Quartz Double Infused Diamond Coated Pre-Roll Der weltweit erste naturreine, mit Rosen infundierte, Pink-Diamond-umhüllte Pre-Roll bietet eine süße Terpen-Infusion mit Strawberry Basil Lemonade. Crystal MultiPack Pre-Roll Entdecken Sie die Magie unserer Kristall-Pre-Rolls im Multipack mit jeweils zwei jeder Sorte, die von Rosenquarz, blauem Topas, Sonnenstein und Aventurin inspiriert sind. Infundiert mit 100 %-ig pflanzlichen botanischen Terpenen und sorgfältig kuratierten Sorten

ÜBER QUEEN OF BUD

Queen of Bud ist die Premium-Hausmarke von High Tide für Cannabis, die auf der Idee fußt, dass eine Änderung der Perspektive helfen kann, alles zu verändern, und dass das Leben ein Abenteuer ist, das durch hochwertige Erfahrungen, die Energie verleihen und die Sinne anreichern, ausgekostet werden sollte. Der Erfolg der Marke gründet auf der Bereitstellung von Cannabisprodukten höchster Qualität, deren Wirkung mit einem Kristall gepaart ist, der bekanntermaßen die gleiche Wirkung entfaltet. Jedes Produkt wird mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail gefertigt und ist durch die zehn magischen Intentionen und Energien ihrer Kristall-Produktlinien wie Rosenquarz, Amethyst, Schungit, blauem Topas, Sonnenstein, klarem Quarz, schwarzem Obsidian, Aventurin, Goldtopas und rotem Jaspis inspiriert.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte#_edn1. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 183 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas sowie im TSX Venture 50 in den Jahren 2022 und 2024 als eine der zehn besten Aktien der diversifizierten Industrie genannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt des Verkaufsbeginn der verschiedenen Warenartikel in unseren Läden, die Einführung von White-Label-Produkten in Provinzen, in denen die Vorschriften dies zulassen, die Möglichkeit, unsere Einnahmequellen zu diversifizieren, und die Fähigkeit des Unternehmens, sein Ziel zu erreichen, dass innerhalb von 3 bis 5 Jahren 20 bis 25 % der Produkte Eigenmarken sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76814Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76814&tr=1



