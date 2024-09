London (www.anleihencheck.de) - Nach Veröffentlichung des jüngsten Verbraucherpreisindex in den Vereinigten Staaten durch "Bureau of Labor Statistics" sieht Cathie Wood, CEO und CIO der Investmentgesellschaft ARK Investment Management, die Zeit für Zinssenkungen gekommen.Die jüngsten VPI-Daten würden darauf hindeuten, dass sich die Inflation abschwäche. Der Gesamt-VPI sei im Monatsvergleich um 0,2 Prozent gestiegen, die Kerninflation um 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich habe sich die Gesamtinflation von 2,9 Prozent auf 2,5 Prozent verlangsamt, und nach einem Anstieg von 0,4 Prozent im letzten Jahr könnte die Inflation im September weiter in Richtung 2 Prozent sinken. Die VPI-Gesamtinflationsrate sei die niedrigste Jahresinflationsrate seit März 2021. ...

