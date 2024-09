Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Erstmals seit über drei Jahren ist die deutsche Inflationsrate unter die 2-Prozent-Marke gesunken, so die Börse Stuttgart.Die Verbraucherpreise seien im August mit einer Rate von 1,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat so langsam wie seit März 2021 nicht mehr gestiegen. Ein Rückgang der Inflation gebe der EZB Spielraum für Leitzinssenkungen. Sie habe im Juni erstmals seit der Inflationswelle die Leitzinsen um 0,25% gesenkt. Im Juli habe die EZB die Leitzinsen stabil gehalten und die Tür für eine Zinssenkung bei der Ratssitzung am Donnerstag offen gelassen. An den Finanzmärkten werde am Donnerstag fest mit einer Zinssenkung gerechnet. ...

