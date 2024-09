Die Zeiten sind derzeit hart für die Anteilseigner des australischen Rohstoffriesen BHP Group. Denn die Aktie taumelt immer weiter nach unten. So markierten die Papiere erst in der vergangenen Handelswoche ein neues Jahrestief. Immerhin gab es nun eine etwas tröstliche Meldung zur nach wie vor stattlichen Dividende des Unternehmens. So wird die Halbjahresdividende von 0,72 auf 0,74 Dollar je Anteilschein leicht angehoben. Dividendenberechtigt sind alle, die die Aktie zum Ende des heutigen Handelstages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...