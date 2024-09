© Foto: Arne Dedert/dpa



Vor dem Zinsentscheid der EZB zeigen sich die Anleger in Kauflaune. Aus den USA liefert Nvidia die Steilvorlage für den DAX. Auch die Handelsumsätze steigen wieder.An den deutschen Börsen blicken Anleger optimistisch auf die bevorstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der DAX liegt vor der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz in Frankfurt mit 1,4 Prozent im Plus und notiert wieder knapp unter 18.600 Punkten, ein Niveau, dass der Leitindex zuletzt Anfang September erreicht hatte. "Über dieser Marke würde die Börsenampel wieder auf Grün zurückspringen",meint Jürgen Molnar von Robomarkets. "Während die wirtschaftliche Lage hierzulande immer noch keine Lust auf Aktien …