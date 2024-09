Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Mehr als acht Prozent Plus in der Nvidia-Aktie nach einem vorübergehenden Minus im Handelsverlauf - in der zweiten Tageshälfte ist gestern in New York die KI-Fantasie mit voller Wucht aufs Parkett zurückgekehrt. Grund war eine Technologie-Konferenz in San Francisco, deren Nachrichten die Kurse von Chipherstellern förmlich explodieren ließen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. ...

