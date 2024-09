Baden-Baden (ots) -Der Dokumentarfilm "Schattenkind" porträtiert den Fotografen Andreas Reiner. Mit der Kamera reist er zu Menschen, die im gesellschaftlichen Abseits stehen - ob Dominas, Mütter von Sternenkindern oder Tote und deren Grabbeigaben: Reiner zeigt mit seinen Bildern Menschen, die sonst kaum in den Medien erscheinen. "Schattenkind" ist ab 12. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66a8b21bde7cebd4ef8781c5) verfügbar und läuft am gleichen Tag um 23:35 Uhr im SWR.Porträt eines AusnahmefotografenDer Dokumentarfilm "Schattenkind" ist das filmische Porträt des schwäbischen Fotografen Andreas Reiner, der mit seinen rauen und authentischen Bildern Menschen und Themen zeigt, die sonst eher im gesellschaftlichen Abseits stehen. Im Krematorium fotografiert er Grabbeigaben von Toten. Oder er will wissen, wie es Frauen geht, die eine Totgeburt erlebt haben, und fängt diesen Schmerz ohne jegliches Pathos mit der Kamera ein. Sein besonderer Blick auf diese Menschen hängt mit seinen eigenen Traumata zusammen, denn auch er hält sich für einen Außenseiter, für ein "Schattenkind". Sein Vater stirbt, als er 15 Jahre alt ist, wenige Jahre später begeht seine Mutter Selbstmord. Sein Leben gerät komplett aus den Fugen. Er verliert seine Arbeit, sein Zuhause, begibt sich freiwillig in die Psychiatrie. Und schließlich erfindet er sich neu - als Fotograf."Schattenkind" in der ARD MediathekRegisseur Jo Müller hat den Ausnahmefotografen über zwei Jahre begleitet. Entstanden ist ein zutiefst menschlicher Film, der versucht, zu verstehen, was Andreas Reiners Ansporn ist. "Schattenkind" ist ab 12. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/66a8b21bde7cebd4ef8781c5) verfügbar und läuft am gleichen Tag um 23:35 Uhr im SWR. Die Produktion von teamWERK erhielt den Granit-Preis für den besten Dokumentarfilm bei den Hofer Filmtagen 2022.Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Weitere Informationen unter: swr.li/schattenkindNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5863208