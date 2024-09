Die Aixtron-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine bemerkenswerte Erholung an der Börse. Nach einem Kurseinbruch am Vortag, ausgelöst durch eine Meldung des Konkurrenten Infineon, legte das Papier des Halbleiterausrüsters um 4,5 Prozent zu und erreichte 15,69 Euro. Der Handel war lebhaft, mit einem Volumen von über 385.000 gehandelten Aktien auf XETRA. Diese positive Entwicklung folgte auf Befürchtungen, Aixtron könnte durch Infineons Fortschritte in der Galliumnitrid-Chip-Fertigung Marktanteile verlieren.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Volatilität behalten führende Analysten ihre positiven Einschätzungen für Aixtron bei. Experten von renommierten Finanzinstituten bekräftigten ihre Kaufempfehlungen und sehen Kursziele zwischen 27,50 und 30 Euro. Sie argumentieren, dass Aixtron seine starke Position im wachsenden Markt für Galliumnitrid-Halbleiter behaupten kann. Die Erwartung eines robusten Marktwachstums in diesem Segment unterstützt den optimistischen Ausblick für den Anlagenhersteller.

